'No Time to Die' - hành trình 15 năm của Daniel Craig kết thúc

Không xuất sắc như những phần phim đầu, "No Time to Die" vẫn xứng đáng là tác phẩm giải trí mãn nhãn trong mùa phim rạp cuối năm.

Sau nhiều tháng trì hoãn vì đại dịch, No Time to Die, bộ phim thứ 25 về chàng điệp viên xuất chúng James Bond (007) cuối cùng cũng ra rạp. Tác phẩm này được chờ đón bởi đây là bộ phim cuối cùng mà tài tử Daniel Craig đảm nhận nhân vật Bond.

Mở đầu mãn nhãn

Với dấu mốc đặc biệt này, bộ phim mang trọng trách tương đối nặng nề: Chấm dứt kỷ nguyên của một trong những nhân vật biểu tượng nhất trên màn bạc theo cách riêng, đồng thời mở ra tương lai mới cho chàng điệp viên tài ba sau khi Daniel Craig nói lời tạm biệt.

Không giống nhiều phim James Bond trước thường có câu chuyện độc lập riêng, 5 tập phim do Daniel Crag thủ vai kết nối với nhau làm nên một câu chuyện lớn tổng thể, có mở đầu và kết thúc.

No Time to Die tiếp nối dư âm của Spectre, tác phẩm từng bị phê bình khá nhiều khi công chiếu cách đây 6 năm.

Phim mở đầu bằng chuyện tình của James Bond và chuyên gia tâm lý Madeleine Swann (Léa Seydoux) gặp phải trắc trở khi kẻ thù cũ tiếp tục đeo bám họ. Bond nghi ngờ người yêu bán đứng mình, anh quyết định gác súng, nghỉ hưu ở hòn đảo Jamaica.

So với các phim về 007, chuyện tình của James Bond và người đẹp Madeleine được khai thác khá nhiều trong phim. Ảnh: IMDB.

Cuộc sống ẩn dật của Bond bị gián đoạn khi “dự án Heracles” tối mật của MI6 bị kẻ ác nhúng tay, lấy đi vũ khi sinh học có khả năng giết người hàng loạt và bắt cóc nhà khoa học của tổ chức.

Việc này đến tai CIA, họ tìm đến Bond để nhờ anh tìm nhà khoa học kia. Ban đầu Bond từ chối nhưng sau khi biết được sự liên đới của MI6, anh đồng ý vào cuộc, không ngờ rằng sẽ đối đầu với những tàn dư của quá khứ để lại.

Nửa đầu phim diễn ra với nhịp điệu khá nhanh và dữ dội, khán giả được chứng kiến màn rượt đuổi của Bond và kẻ thù ở Ý. Những cảnh quay với góc máy đa dạng vừa thể hiện được sự gay cấn trong hành động, vừa đem tới cảnh quan đẹp mắt của Ý. Phần âm nhạc qua bàn tay của nhà soạn nhạc danh tiếng Hans Zimmer giúp không khí phim căng thẳng và hoành tráng hơn. Daniel Craig không còn sung sức như những ngày đầu, anh vẫn làm tròn vai ở những phân đoạn chạy đuổi.

Ở đầu phim, anh có màn kết hợp khá ăn ý với kiều nữ Ana de Armas trong vai đặc vụ CIA Paloma. Paloma giúp đỡ Bond khi anh đến Cuba tìm hiểu, phân đoạn chiến đấu ăn ý của họ tại đây là điểm sáng của phim. Ana de Armas thể hiện xuất sắc nhân vật nữ đặc vụ có phần thật thà, dù mới vào nghề nhưng sở hữu kỹ năng chiến đấu điêu luyện.

Câu chuyện trong phim chỉ bắt đầu được hé màn khi Bond quay trở lại MI6 và tìm hiểu về vũ khí sinh học này. Anh thuyết phục được M để mình tham gia nhiệm vụ xóa bỏ kế hoạch Heracles với sự giúp đỡ của một điệp viên 007 mới - Nomi (Lashana Lynch).

Trong lúc này, số phận của Madeleine cũng gặp phải nguy hiểm. Nếu James Bond thường được mô tả là điệp viên xông pha trong những nhiệm vụ nguy hiểm, mang tầm vĩ mô toàn cầu, thì câu chuyện trong No Time to Die hướng tới yếu tố đời tư của anh nhiều hơn.

Truyện phim lồng ghép nhiệm vụ truy diệt kẻ thù với chuyện tình phức tạp của Bond và người đẹp Madeleine. Điều này khiến phim mang nhiều màu sắc tâm lý tình cảm, thậm chí là “cái cớ” cho kết phim. Bước qua tuổi 50, vẻ chín muồi của Daniel Craig là lợi thế giúp anh lột tả sự sâu sắc trong đời sống tình cảm của nhân vật. Ngoài ngôi sao chính, các nhân vật phụ cũng để lại ấn tượng vừa đủ cho khán giả.

Lashana Lynch thể hiện tròn vai nàng 007 da màu đầu tiên, cô gây thiện cảm với hình ảnh nữ điệp viên trẻ ban đầu có phần hiếu thắng nhưng sau đó là cộng sự ăn ý của Bond. Các cộng sự còn lại cũng được xây dựng tốt.

Về sản xuất, mặc dù có nhiều thay đổi trong nhân sự ở khâu tiền kỳ nhưng dự án cuối cùng quy tụ được nhiều cái tên lớn trong làng phim như đạo diễn Cary Joji Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation), giám đốc hình ảnh từng đoạt giải Oscar Linus Sandgren, 2 nhà dựng phim Tom Cross - Elliot Graham, trong đó Tom Cross là dựng phim người Mỹ gốc Việt cũng sở hữu danh hiệu Oscar.

Phần hình ảnh chắc tay được thể hiện ở những cảnh mở đầu nên thơ, phân đoạn chiến đấu ly kì trong khu rừng mờ ảo sương mù. Đoạn một cú máy (one shot) khi Bond đấu súng tại tòa tháp là những điểm sáng trong phim, cuốn hút người xem. Từng bị chỉ trích phân biệt giới tính, coi thường phụ nữ trong những phim trước, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra những sự thay đổi trong No Time to Die.

Ngoài sự xuất hiện của nữ điệp 007 da màu, phim cũng cài cắm thông điệp chống phân biệt chủng tộc. Tài tử Daniel Craig mời riêng nhà biên kịch Phoebe Waller-Bridge chuốt lại kịch bản để đảm bảo yếu tố hài hước nhưng đồng thời giữ lại chất riêng của James Bond và “điều quan trọng là bộ phim cư xử đúng mực với phụ nữ”.

Xứng đáng được đón nhận

Mở đầu khá tốt nhưng hướng đi của phim ở nửa sau yếu dần, chất hành động kém mãn nhãn, không còn mang tầm vóc quy mô. Phim rơi vào vòng xoáy dễ đoán và an toàn. Những chi tiết liên quan đến vũ khí tối tân của Bond cũng khá mờ nhạt và hời hợt. Đây từng là đặc sản của phim được nhiều khán giả yêu thích.

Phân đoạn hành động của người đẹp Paloma (Ana de Armas đóng) là một trong những điểm sáng của phim. Ảnh: IMDB.

Nhân vật phản diện Safin (Rami Malek) dù được nhà sản xuất miêu tả là nguy hiểm và đáng sợ nhưng ở hồi cuối, xuất hiện khá mờ nhạt. Động cơ thực sự của Safin không được thể hiện rõ ràng dù âm mưu được triển khai khá hoành tráng. Cuộc đời của Safin có liên hệ đặc biệt với tổ chức khủng bố Spectre và tuổi thơ của hắn cũng được nhắc tới trong phim nhưng khán giả vẫn chưa hiểu rõ mục đích giết người của Safin là trả thù hay còn nuôi dưỡng ý định to lớn nào khác.

Phim cũng đặt nặng khá nhiều chi tiết ở những phần phim trước, điều này dễ khiến người xem lần đầu thấy bối rối, không theo kịp được tổng thể câu chuyện. Ngay cả đối với khán giả đã xem các phần trước đó, cũng khó để họ kết nối lại với nội dung trước.

Mặc dù không hoàn hảo đối với khán giả khó tính, No Time to Die vẫn xứng đáng là tác phẩm giải trí mãn nhãn trong mùa phim rạp cuối năm.

Quan trọng hơn cả, bộ phim là lời chào tạm biệt lớn của Daniel Craig, khép lại hành trình đáng nhớ suốt hơn 15 năm qua. Từng bị phản đối khi nhận đóng 007 vì ngoại hình kém thanh lịch, Daniel Craig đã chứng tỏ khả năng khi đem đến một hình ảnh mới mẻ, gai góc và sâu sắc hơn cho nhân vật đầy tính biểu tượng này.