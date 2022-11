Nổ súng thị uy vì xích mích chuyện chó cắn nhau

Bắt giữ nghi phạm nổ súng trước quán bar MK ở Thái Bình

0

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình cho biết đã chuyển vụ nổ súng trước quán bar MK cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình.