Nổ súng tại quán cà phê, một giám đốc công ty bất động sản bị thương

Tại một quán cà phê ở TP Vinh (Nghệ An), kẻ lạ mặt đeo khẩu trang, cầm súng chĩa thẳng về người đàn ông trung tuổi rồi bóp cò. Sau ít giờ gây án, nghi phạm bị bắt.

Khoảng 8h30 ngày 20/11, nhiều người ngồi uống nước tại quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) nghe tiếng súng nổ.

Lúc này, một người đàn ông bị thương, gục xuống nền nhà và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kẻ gây án sau đó chạy ra ngoài, lên taxi đợi sẵn rồi rời hiện trường.

Công an TP Vinh cùng đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ súng. Tại hiện trường, cảnh sát thu một số vỏ đạn.

Đến trưa 20/11, nghi phạm trong vụ nổ súng đã bị bắt cùng tang vật liên quan.

Theo nhân chứng, nạn nhân trong vụ nổ súng là Giám đốc một công ty xây dựng, bất động sản ở TP Vinh). Nghi phạm lúc gây án bịt kín mặt, cầm súng chĩa thẳng về người đàn ông đang uống cà phê rồi bóp cò.