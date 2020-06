Nổ súng, rượt đuổi 20 km bắt kẻ vận chuyển ma túy

Phát hiện cảnh sát đón chặn, Phan Văn Tuấn điều khiển xe máy bỏ chạy. Cảnh sát nổ súng chỉ thiên, rượt đuổi gần 20 km mới bắt giữ kẻ vận chuyển ma túy.

Vụ việc xảy ra sáng 4/6, trên trục đường Tây Lĩnh Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Lô ma túy Tuấn dùng xe máy vận chuyển. Ảnh: H.T.

Lúc này, tổ công tác Công an huyện Hương Sơn phối hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Phan Văn Tuấn (53 tuổi, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) chạy xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Phát hiện cảnh sát, Tuấn không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy hướng thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) rồi vòng qua đường Hồ Chí Minh về huyện Vũ Quang.

Dọc đường truy đuổi, cảnh sát nổ súng bắn chỉ thiên nhưng người này lạng lách, đánh võng không để lực lượng chức năng vượt lên. Khi Tuấn chạy đến thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, cách vị trí bị yêu cầu kiểm tra gần 20 km, người đàn ông 53 tuổi bị cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát tìm thấy bao tải màu da cam bên trong chứa 5 kg ma túy đá, 1 kg ketamin và 1 bánh heroin đặt trước khung xe.

Người này khai vận chuyển ma túy đi tiêu thụ thì bị cảnh sát phát hiện, truy đuổi.