Nổ súng ở Kabul, 2 người nhảy khỏi ban công thoát hiểm

Một người phát ngôn của chính quyền Taliban cho biết ít nhất ba kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt, theo Reuters. Không người nước ngoài nào thiệt mạng, tuy nhiên hai người đã bị thương khi nhảy khỏi ban công.

Một bệnh viện địa phương cho biết họ đã tiếp nhận ba người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Nguồn tin của Reuters cho biết khi các đối tượng đang nổ súng, một đám cháy bùng lên trong khách sạn. Video đăng tải trên Twitter cho thấy khói bốc ra từ tầng thấp của tòa nhà.

Theo các nhân chứng, khách sạn này là nơi nhiều người nước ngoài, đặc biệt là công dân Trung Quốc, thường lui tới. Theo AFP, biển hiệu khách sạn được viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 14h30 (giờ địa phương), ông Khalid Zadran, người phát ngôn cảnh sát Kabul, cho biết. Phóng viên AFP gần hiện trường đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng súng từ phía khách sạn.

Tân Hoa xã cho biết địa điểm xảy ra vụ việc gần với một nhà khách của người Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Kabul đang theo dõi sát vụ việc.

Hàng loạt vụ tấn công đã xảy ra tại Afghanistan trong những tháng qua, trong đó nhiều vụ việc gây ra bởi phiến quân trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hôm 2/12, nhóm này cũng đã tấn công Đại sứ quán Pakistan ở Kabul, khiến một nhân viên bảo vệ bị thương, theo AFP.

IS - Sự quay trở lại của lịch sử

Cuốn sách “IS - Sự quay trở lại của lịch sử” do NXB Chính trị quốc gia sự thật phát hành năm 2017. Cuốn sách trình bày sự hình thành và phát triển Nhà nước IS từ trong lòng tổ chức al-Qaeda, phân tích sự khác biệt về tư tưởng thần học giữa xu hướng al-Quaeda và những thủ lĩnh của IS, với lối xây dựng lực lượng “một nhà nước Hồi giáo xuyên biên giới”. Cuốn sách cũng đã làm rõ hơn ý tưởng thần học của các thủ lĩnh IS với tham vọng lịch sử về một “lãnh địa hồi giáo”.