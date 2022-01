Nổ súng chỉ thiên bắt kẻ trốn nã 11 năm

Vì sao ông Lê Tùng Vân không bị tạm giam?

Do pháp luật quy định không bắt tạm giam với người già yếu có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, luật sư nhận định việc công an không tạm giam bị can Lê Tùng Vân là đúng quy định.