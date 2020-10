Nổ súng bắt nghi phạm vận chuyển ma túy

30 cảnh sát lập chốt chặn để đón lõng 2 thanh niên mang theo hàng cấm. Lực lượng chức năng đã nổ súng khi họ phóng xe bỏ chạy.

Ngày 20/10, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết đã tạm giữ Và Bá Xâu (26 tuổi) và anh trai là Và Bá Lồng (28 tuổi, trú huyện Tương Dương, Nghệ An) để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Và Bá Lồng và Và Bá Xâu. Ảnh:Công an cung cấp.

Chiều 18/10, cảnh sát tình nghi Lồng và Xâu mang hàng cấm từ Lào về cất giấu tại nhà trọ trên đường Bùi Huy Bích. 30 cảnh sát được huy động theo dõi 2 người này.

Khoảng 17h cùng ngày, Xâu mang theo túi xách, điều khiển xe máy ra khỏi nhà trọ.

Cảnh sát thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Công an cung cấp.

Người đàn ông này lao xe về phía tổ công tác buộc cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên, khống chế Xâu.

Khám xét chiếc túi, ban chuyên án thu 24.000 viên ma túy tổng hợp, dao tự chế và nhiều tang vật liên quan.

Cùng lúc đó, lực lượng chức năng bắt giữ Và Bá Lồng tại nhà trọ.