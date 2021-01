Nổ súng bắn người sau mâu thuẫn ở sới bạc

Thắng và bạn xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ở sới bạc dẫn đến xô xát. Sau đó, nhóm của Thắng nổ súng bắn người khiến nạn nhân bị thương tích 37%.

Ngày 18/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Văn Thắng (41 tuổi, ở phường An Lạc, TP Hồng Ngư) để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Lý Văn Thắng. Ảnh: Phước Thanh.

Cảnh sát đã khám xét nơi ở của Thắng và thu giữ roi điện, máy tính, bên trong có chứa tài khoản sử dụng cá cược bóng đá cùng nhiều tang vật khác.

Theo điều tra, tháng 8/2020, Thắng cùng nhóm bạn đến sới bạc ở huyện Tân Hồng. Tại đây, nhóm của Thắng xảy ra cự cãi với nhóm của Đặng Công Minh và xảy ra xô xát.

Nhóm của Thắng đã rút súng bắn một người bên nhóm đối phương, gây thương tích 37%.