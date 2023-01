Nỗ lực 'tẩy trắng' của tiểu thư lừa đảo Anna

Anna "Delvey" Sorokin, được biết đến với biệt danh "rich kid mạo danh" hay "tiểu thư dựng chuyện", đang gấp rút thực hiện các kế hoạch cho một dự án truyền hình thực tế vào năm 2023.

"Dự án sẽ đề cập đến nghệ thuật và thiết kế của cô ấy, nói về cô với tư cách một con người và một nghệ sĩ tài năng", Duncan Levin, luật sư của Sorokin, nói với Page Six trong một cuộc phỏng vấn độc quyền.

Tuy nhiên dự án này chưa có bản mô tả cụ thể, đang trong giai đoạn phát triển sơ khai và chưa được gắn với một nhà sản xuất nào. Levin giải thích rằng đội ngũ của Sorokin đang tìm kiếm một nơi khiến cô "rung động" và sẵn sàng kể câu chuyện của mình.

Anna Sorokin (32 tuổi, Đức) chiếm sóng truyền thông với câu chuyện lừa đảo khét tiếng.

Trong khoảng thời gian 2013-2017, Sorokin ngụy tạo thân phận là người thừa kế quỹ tín thác 60 triệu USD cùng nhiều khách sạn sang trọng của gia tộc giàu có tại Đức dưới cái tên Anna Delvey để thâm nhập vào giới nhà giàu tại New York, Mỹ.

Năm 2019, Sorokin bị bắt, kết tội 8 tội danh, sau đó được thả sớm vào tháng 2/2021 vì cải tạo tốt. Sau đó, cô bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) giam giữ vì quá hạn thị thực. Trong thời gian ngồi tù, Sorokin kiếm được khoản tiền lớn khi bán câu chuyện của mình cho Netflix để làm phim.

Sau khi ra tù, cuộc đời của kẻ giả danh rich kid đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì sống kín tiếng, Sorokin xuất hiện dày đặc trên truyền thông, tận dụng tai tiếng của mình để kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Trong các bài phỏng vấn trên truyền thông, Sorokin không cho rằng những việc cô làm là hoàn toàn sai.

"Mọi người khi nói chuyện lần đầu đều nghĩ cô ấy là một kẻ lừa đảo, vì vậy cô đã có một cuộc chiến khó khăn", luật sư Levin nói về cảm xúc của thân chủ mình.

Levin - một luật sư bào chữa tội phạm đáng gờm - đã giúp Sorokin thoát khỏi sự giam giữ của ICE vào tháng 10/2022. Giờ đây, ông tiếp tục đề nghị hỗ trợ cô định hướng các bước đi tiếp theo trong quá trình chịu quản thúc tại gia.

Levin đã gợi ý rằng truyền hình thực tế, nơi từng định hình Sorokin là "nghệ sĩ lừa đảo", nên là khía cạnh ưu tiên khi cô nỗ lực xác định lại hình tượng của mình trước công chúng.

Vị luật sư cũng nói thêm rằng thân chủ của mình sẽ cố gắng làm giảm tiếng xấu trong quá khứ thông qua chương trình thực tế đang được lên kế hoạch. Tuy nhiên, cuộc chiến để giữ cô được ở lại Mỹ không dễ dàng.

"Anna là trường hợp đặc biệt bởi công chúng rất quan tâm đến câu chuyện của cô ấy", Levin nói, đồng thời phỏng đoán rằng "tiểu thư lừa đảo" được nhiều người hâm mộ vì tinh thần kinh doanh của cô chứ không phải các mối quan hệ tội lỗi trong quá khứ.

Đơn kháng cáo của Sorokin, cùng với yêu cầu thoát khỏi việc bị trục xuất về Đức hoặc quê hương Nga, đã bị đình trệ, nhưng Levin lạc quan rằng sẽ giúp được thân chủ của mình.

"Năm 2023, chúng tôi sẽ kháng cáo bản án và cố gắng giành chiến thắng, minh oan cho cô ấy", Levin bày tỏ. Ông thậm chí kỳ vọng đưa Sorokin lên thành ngôi sao mới.

Dựa vào sự tò mò và ám ảnh của công chúng về những câu chuyện đã giúp "tiểu thư dựng chuyện", giới truyền thông vẫn tiếp tục đeo bám Sorokin. Song tương lai của kẻ lừa đảo này vẫn chưa rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng dù là tung hô hay phán xét, việc truyền thông liên tục nhắc tới kẻ lừa đảo khiến họ mệt mỏi. Nhiều dân mạng không chấp nhận để tội phạm được khen ngợi và "nói lên sự thật của chúng", kiếm tiền bằng cách bán câu chuyện phạm pháp.

