Nỗ lực của diễn viên đẹp trai nhất thế giới năm 2020

Sau 16 năm vật lộn ở kinh đô điện ảnh, liệu Người Dơi có thể vượt qua được ma cà rồng Edward Cullen - vai diễn đưa Robert Pattinson lên đỉnh cao danh vọng?

Zing trích dịch bài viết của Bright Side, Variety nói về hành trình 16 năm từ chàng trai mờ nhạt đến ngôi sao hạng A được mệnh danh là tài tử đẹp trai nhất thế giới của Robert Pattinson.

"Robert Pattinson có hành trình đáng kinh ngạc", Bright Side mở đầu bài viết.

Từ bộ phim với kinh phí 37 triệu USD , Chạng vạng thu về 393,6 triệu USD , mở ra loạt phim Twilight nổi tiếng toàn cầu. Series phim cũng tạo nên thành công cho Kristen Stewart và gắn Robert Pattinson với biệt danh "ma cà rồng".

Không sai khi nói thành công từ Twilight là con dao hai lưỡi với sao nam sinh năm 1986. Nhiều lần truyền thông phương Tây cho rằng Pattinson chật vật để thoát khỏi hình ảnh lãng tử, ốm yếu.

Nhưng anh đã cố gắng thoát vai.

"Robert không chỉ là ma cà rồng tỏa sáng dưới ánh mặt trời một lần rồi thôi", Bright Side bình luận.

Khởi đầu gian nan

Ở tuổi 18, chàng trai Robert Douglas Thomas Pattinson lần đầu chạm ngõ diễn xuất trong phim truyền hình Ring of the Nibelungs. Tuy nhiên, vai diễn mờ nhạt không giúp anh thành công, dù lúc ấy ngoại hình của Pattinson thuộc hàng nổi bật.

Thất bại ở diễn xuất, anh bắt đầu thử sức với âm nhạc. Theo Bright Side, các quán rượu lớn ở London đều biết đến Pattinson với tư cách nghệ sĩ guitar, tự đàn và hát với nghệ danh Bobby Dupea, đôi khi xuất hiện trong ban nhạc Bad Girls.

Robert Pattinson từng là nghệ sĩ guitar hát ở các quán rượu. Ảnh: East News.

Tuy thường xuyên biểu diễn trước công chúng, chàng trai 18 tuổi vẫn nhút nhát. Anh được cha đề nghị tham gia lớp kịch nghiệp dư ở địa phương. Chính anh và cha mình cũng không ngờ đây lại là quyết định thay đổi số phận Robert Pattinson mãi mãi.

Năm 2005, sau thời gian trau dồi, anh được nhà sản xuất của loạt phim Harry Potter mời xuất hiện trong Harry Potter và chiếc cốc lửa. Vai diễn Cedric Diggory tuy nhỏ nhưng được các nhà phê bình đánh giá tích cực.

Thậm chí, Robert Pattinson từng được The Times trao danh hiệu Ngôi sao tương lai của nước Anh. Vẻ điển trai của nam diễn viên được so sánh với tài tử Jude Law thời trẻ.

Ma cà rồng tỏa sáng

Sau hai năm chật vật đóng những vai phụ, dự án có kinh phí thấp, tên tuổi của Robert Pattinson bắt đầu tỏa sáng (theo đúng nghĩa đen) khi tham gia vào bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho tuổi teen.

Thành công của Chạng vạng nằm ngoài dự đoán của chính đạo diễn, nhà sản xuất và các diễn viên phim. Sau khi ra mắt, diễn viên sinh năm 1986 có không ít người hâm mộ lẫn anti-fan. Tuy nhiên, chính điều này lại giúp tên tuổi của Pattinson được chú ý.

Vẻ ngoài ốm yếu, trắng bệch đúng hình tượng "đẹp như ma cà rồng" của Pattinson từng chiếm cảm tình của nhiều fan nữ. Ngoài ra, nam diễn viên vận dụng khả năng âm nhạc vào phim.

Anh sáng tác, tự đàn hát một trong những bản nhạc trong Chạng vạng. Robert Pattinson trở thành hình tượng trai đẹp đa tài từ màn ảnh đến đời thực.

Trai đẹp ma cà rồng là thành công lớn nhất về mặt hình ảnh của Robert Pattinson. Ảnh: Twilight.

"Edward Cullen bị mắc kẹt ở tuổi vị thành niên cả trăm năm. Tôi cố gắng lãng mạn hóa nhân vật này", Pattinson nói với The Vancouver Sun.

Sau thành công của series Twilight, Robert được mời vào những vai có tính cách lãng mạn, hình tượng lãng tử. Tuy nhiên, nam diễn viên không muốn bị gắn với hình ảnh này mãi mãi, thích thử nghiệm vai diễn gai góc.

Sự nổi tiếng của "ma cà rồng" kéo theo nhiều phiền toái. Nhiều lần, anh bị người hâm mộ quá khích làm phiền. Nam diễn viên hài hước chia sẻ việc bị một fan nữ đứng trước nhà chờ đợi suốt ba tuần.

"Vào một ngày tôi thấy buồn chán kinh khủng, tôi đã mời cô gái đứng trước nhà cả ngày đi ăn tối. Cô ấy dẫn tôi đến nhà hàng của bố mẹ", nam diễn viên nói với Hindustan Times.

Nam diễn viên nói anh đã phàn nàn về cuộc sống tẻ nhạt của mình liên tục trong 2 giờ đồng hồ. "Cô ấy đưa tôi hóa đơn thanh toán và không bao giờ trở lại căn hộ của tôi nữa", sao phim High Life hài hước nói.

Nỗ lực thoát vai

Cú hích đầu tiên để rũ bỏ hình tượng Edward Cullen của nam diễn viên là vai chính trong bộ phim điện ảnh Bel Ami (2012). Cùng năm, Pattinson xuất hiện trong Cosmopolis với hình ảnh triệu phú trẻ tuổi. Tuy nhiên, anh không được đánh giá cao vì vẫn chưa chịu thoát khỏi hình tượng điển trai trên màn ảnh.

Sau thời gian đóng vai điển trai, Pattinson thú nhận với IndieWire anh tự thấy mình nhàm chán với hình mẫu trai đẹp đầy sáo rỗng. "Tôi muốn trở thành nhân vật thú vị và lôi cuốn khán giả không bởi vẻ điển trai", nam diễn viên bộc bạch.

Điều này được nhìn thấy qua vai diễn Henry Costin trong The Lost of City Z (2016). Trong phim, anh xuất hiện với hình tượng râu ria xồm xoàm. Ngoài ra còn có vai diễn sinh tồn nơi sa mạc trong The Rover (2014), nhà độc tài trong The Childhood of a Leader (2016)...

Robert Pattinson luôn nỗ lực để được công nhận. Ảnh: Bow and Arrow Entertainment.

Đây cũng là giai đoạn Pattinson rũ bỏ thành công hình tượng thư sinh. Các nhân vật của nam diễn viên dần đen tối và kịch tính hơn. Điều này có thể nhìn thấy qua vai diễn người canh gác ngọn hải đăng, chìm trong cơn điên ở The Lighthouse (2019). Người hâm mộ không còn nhìn thấy thần tượng "lãng tử u sầu" của Twilight ngày nào.

“Robert có thể đã đứng đầu trong The Lighthouse. Có những khoảnh khắc Pattinson diễn đạt đến mức khó nhận ra anh ấy. Trước đây, chúng ta đều nghĩ Rob không thể làm điều đó”, cây bút phê bình Gregory Ellwood của Collider bình luận.

Từ ma cà rồng đến Người Dơi

Theo Variety, tuy tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng Robert Pattinson trong mắt khán giả vẫn là diễn viên chưa thực sự bứt phá để nhận được các giải thưởng lớn như Oscar, Quả cầu vàng...

Trong năm nay, giữa tình hình thị trường điện ảnh Hollywood bị lũng đoạn, Robert Pattinson lại được chú ý khi xuất hiện trong bom tấn Tenet - tác phẩm hiếm hoi ra rạp giữa mùa dịch.

Theo Bright Side, diễn xuất của tài tử sinh năm 1986 không hề kém cạnh John David Washington trong tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan.

Bộ phim tâm lý kinh dị The Devil All the Time lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất của Pattinson. Nam diễn viên được đông đảo giới phê bình công nhận thể hiện thành công vai diễn mục sư dâm dục, đểu cáng và ích kỷ.

Robert Pattinson được mong chờ ở vai Người Dơi. Ảnh: Warner Bros.

2020 là năm Robert Pattinson trở thành tâm điểm của của truyền thông quốc tế, đến từ việc anh trở thành ngôi sao đẹp trai nhất thế giới (theo chỉ số vàng của người Hy Lạp cổ đại), tiếp đó là chuẩn bị xuất hiện trong bộ phim The Batman.

"Có khá nhiều người phản ứng khi tôi nhận vai Người Dơi. Thành thực mà nói điều này nằm ngoài mong đợi của tôi", nam diễn viên chia sẻ với Variety.

Ngày 4/9, khi đến trường quay không bao lâu, "ma cà rồng" khiến đoàn phim phải tạm hoãn việc quay khi anh bị nhiễm Covid-19.

Hiện tại, sức khỏe nam diễn viên ổn định. Anh nỗ lực ghi điểm với vai Người Dơi. Mọi thành - bại của tài tử đẹp trai nhất thế giới đều dồn vào bom tấn siêu anh hùng lần này. Sau trailer đầu tiên của The Batman, tài tử được người hâm mộ kỳ vọng làm nên chuyện trong bộ phim nhượng quyền thương mại.

Sau 16 năm vật lộn ở kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới, liệu Người Dơi có thể vượt mặt ma cà rồng Edward Cullen - vai diễn đưa Robert Pattinson lên đỉnh cao danh vọng?