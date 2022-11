Nỗ lực bảo vệ các fan nữ trong mùa World Cup

Khi nhiều trận bóng đá thuộc vòng chung kết World Cup lần này diễn ra vào đêm muộn, sự an toàn của khán giả nữ đến xem trong các quán bar, rượu trở thành vấn đề đáng lưu tâm.

Hơn 40 quán bar ở Anh đã đăng ký chương trình của cộng đồng This Fan Girl, cam kết hỗ trợ, bảo vệ sự an toàn của các cổ động viên nữ đến theo dõi các trận đấu, theo The Guardian.

Amy Drucquer, người đồng sáng lập nền tảng kỹ thuật số phi lợi nhuận này vào năm 2016, từ lâu đã coi chuyện tăng tính an toàn cho nữ giới khi đến quán bar, pub là vấn đề cần nhiều sự quan tâm

Khi World Cup Qatar lùi lại thời gian tổ chức vào cuối năm, cô càng lo ngại về mức độ an toàn của fan nữ khi các trận đấu thường diễn ra vào đêm muộn.

Các khán giả nữ của trái bóng tròn tại Anh đang được nhiều quán bar, rượu hỗ trợ để đảm bảo họ tận hưởng giải đấu World Cup lần này một cách thoải mái. Ảnh: Express UK.

Chương trình hỗ trợ này nhằm mục đích tạo ra không gian cho các fan nữ bóng đá bằng cách tổ chức các buổi gặp mặt giúp họ xem bóng đá cùng nhau một cách an toàn.

Các quán bar cam kết mọi người hâm mộ nữ giới đều được chào đón, cung cấp tùy chọn đặt bàn trước trận đấu, thông báo quy tắc ứng xử trong quán và đảm bảo tất cả nhân viên nắm rõ, kiên quyết giải quyết các khiếu nại liên quan đến quấy rối, sử dụng các phương pháp như bật đèn, chơi nhạc, phục vụ nước toàn thời gian để ngăn chặn hành vi hung hăng của những CĐV quá khích.

Các quán rượu đã đăng ký sẽ xuất hiện trên công cụ tìm quán rượu This Fan Girl để các khán giả nữ yên tâm tìm đến. Cộng đồng This Fan Girl cũng hợp tác với ứng dụng an toàn Help Me Angela để hỗ trợ miễn phí cho những phụ nữ đến các quán rượu xem World Cup.

“Các quán rượu cũng chỉ có thể hỗ trợ một phần. Họ không thể bảo vệ bạn cả quãng đường đi và về. Thay vào đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ một mã code, cung cấp quyền truy cập miễn phí, kết nối với trợ lý giúp đưa bạn về nhà hoặc nói chuyện với bạn trong suốt chuyến đi", Drucquer nói.

Drucquer, quản lý của một CLB về fan bóng đá tại Anh, cho biết sự thay đổi theo mùa, cụ thể là trời tối nhanh vào mùa đông, khiến phụ nữ dễ gặp phải các tình huống xấu nhiều hơn và làm gia tăng sự bất an.

Cuộc sống về đêm ở Anh sôi động, náo nhiệt, song cũng tồn tại ít nhiều nguy hiểm cho phái nữ khi đi chơi khuya, về muộn. Ảnh: The Guardian.

Theo nghiên cứu được thực hiện ở Vương quốc Anh bởi chiến dịch End Violence Against Woman (chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ), cứ 2 nữ giới thì có một người cảm thấy không an toàn khi đi bộ một mình sau khi trời tối trên một con phố yên tĩnh gần nhà hoặc ngay cả ở nơi công cộng đông đúc.

Tỷ lệ này ở nam giới lần lượt là 1/7 người và 1/5 người. 65% nữ giới trong độ tuổi 16-34 cho biết từng bị quấy rối trong vòng 12 tháng, trong đó 44% từng bị bắt nạt, huýt sáo, nhận xét hoặc đùa cợt về tình dục và 29% cảm thấy bị theo dõi.

"Những người làm việc trong lĩnh vực bóng đá trong khoảng một năm qua đã mâu thuẫn về World Cup lần này với rất nhiều lý do. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang hào hứng với nó. Thực tế là các trận đấu vẫn sẽ được phát sóng khắp mọi nơi và được đông khán giả yêu thích. Vì vậy, chúng tôi muốn hỗ trợ họ".