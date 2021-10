Nổ lớn tại nhà thờ ở Afghanistan làm 7 người chết, 13 người bị thương

Một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan, trở nên tan hoang sau vụ nổ lớn ngày 15/10, khiến nhiều người chết và bị thương.

Qari Saeed Khosti, người phát ngôn Bộ Nội vụ trong chính phủ của Taliban, cho biết cơ quan điều tra đang tìm hiểu vụ việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều người bị thương nặng, hoặc đã chết. Họ nằm la liệt trong nhà thờ, theo Reuters.

Người dân tụ tập bên ngoài hiện trường vụ nổ ở Kandahar. Ảnh: AFP.

Theo AFP, một cơ sở y tế địa phương nói ít nhất 7 người chết và 13 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào giờ cầu nguyện thứ 6, vốn quy tụ đông tín đồ. Chưa lực lượng nào tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc.



Vụ việc xảy ra một tuần sau khi nhà thờ Hồi giáo ở Kunduz bị đánh bom, khiến 46 người chết và hơn 140 người bị thương. IS tuyên bố là chủ mưu vụ đánh bom liều chết này.

Hai vụ nổ chỉ cách nhau một tuần cho thấy tình hình an ninh bất ổn ở Afghanistan, khi phiến quân IS tăng cường hoạt động nhằm làm suy yếu và hạ uy tín chính quyền do Taliban thành lập.