NNRIS và giải pháp dinh dưỡng Nutifood GrowPLUS+ Sữa non

Đề kháng vững vàng là nền tảng để trẻ phát triển toàn diện về trí não và thể chất. Vì vậy, việc bổ sung dưỡng chất, củng cố hệ miễn dịch trong những năm tháng đầu đời trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều bố mẹ.

Tầm quan trọng của “hàng rào” miễn dịch

Theo các chuyên gia, đề kháng đóng vai trò quan trọng như “lớp áo giáp” bảo vệ trẻ khỏi tác nhân gây hại như nấm, virus, vi khuẩn, ký sinh trùng. Theo đó, sức đề kháng yếu không thể giúp cơ thể tránh nguy cơ lây bệnh từ môi trường bên ngoài, đồng thời khiến quá trình phục hồi chậm hơn.

Trong quá trình phát triển, trẻ trải qua giai đoạn “khoảng trống miễn dịch”. Lúc này, trẻ dễ ốm vặt, mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp, còi cọc, kém phát triển... Vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp dinh dưỡng đúng và đủ nhằm hỗ trợ xây dựng hệ miễn dịch vững vàng, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh là ưu tiên hàng đầu của các bậc phụ huynh.

Thấu hiểu nỗi trăn trở của phụ huynh, đồng thời dựa trên kinh nghiệm 20 năm nghiên cứu thể trạng trẻ em Việt, kết hợp tinh hoa khoa học - công nghệ cao của thế giới, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) mang đến công thức độc quyền FDI. Công thức FDI là sự kết hợp của bộ đôi dưỡng chất 2’FL-HMO - thành phần giúp tăng cường hệ miễn dịch và FOS/Inulin - chất xơ hòa tan, góp phần duy trì sự cân bằng của lợi khuẩn đường ruột, cải thiện tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất.

Công thức FDI được nghiên cứu lâm sàng trên trẻ em Việt Nam, chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng - đề kháng - tiêu hóa sau 4 tháng sử dụng. Cụ thể theo NNRIS, công thức này giảm 77,5% tỷ lệ táo bón, cải thiện tình trạng tiêu chảy, củng cố hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tối ưu khả năng hấp thu, đảm bảo dưỡng chất cho sự phát triển toàn diện; giảm 75% tỷ lệ biếng ăn, hỗ trợ trẻ tăng cân, tăng chiều cao; giảm 68% tỷ lệ suy dinh dưỡng; giảm 58,6% tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp, bảo vệ trẻ khỏi tác nhân có hại từ môi trường, tăng cường đề kháng; giảm 56,5% vấn đề về giấc ngủ, giúp bé khỏe mạnh.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non giúp trẻ tăng cường miễn dịch

Dựa trên công thức độc quyền FDI, NNRIS nghiên cứu và giới thiệu giải pháp dinh dưỡng Nutifood GrowPLUS+ Sữa non giúp trẻ xây dựng nền tảng đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt. Đề kháng khỏe và hệ tiêu hóa tốt hỗ trợ cơ thể trẻ hấp thu dưỡng chất hiệu quả, thiết lập nền tảng vững vàng để phát triển thể chất lẫn trí tuệ.

Bên cạnh đó, hiểu tầm quan trọng và lợi ích của sữa non trong những năm đầu đời, chuyên gia NNRIS nghiên cứu, bổ sung vào sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ Sữa non thành phần sữa non 24 giờ với kháng thể IgG hàm lượng cao, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Sữa non đóng vai trò đặc biệt trong quá trình phát triển của trẻ, hỗ trợ tích lũy kháng sinh tự nhiên, phát triển trí não, cải thiện hoạt động tiêu hóa. Chuyên gia NNRIS cho biết so với các loại sữa thu hoạch trong 48 giờ hay 72 giờ, sữa non 24 giờ có hàm lượng chất dinh dưỡng và kháng thể IgG cao nhất, hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh vặt, góp phần chữa lành tổn hại do virus, nấm men hay những loại dị ứng.

Với thành phần chính là 100% sữa non 24 giờ nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, kết hợp công thức FDI độc quyền, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non giúp trẻ nhân đôi đề kháng.

Ngoài ra, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non kết hợp các nhóm chất như canxi, photpho, vitamin D3, kẽm giúp hình thành cấu trúc hệ xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ phát triển chiều cao; bổ sung vitamin A, B kích thích trẻ ăn ngon miệng, hấp thu tốt dưỡng chất để tăng cân khỏe mạnh.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình xây dựng đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt.

Với công thức FDI độc quyền cùng thành phần sữa non 24 giờ chất lượng cao được nghiên cứu và phát triển dựa trên tiêu chuẩn quốc tế của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), Nutifood GrowPLUS+ Sữa non là giải pháp dinh dưỡng chuẩn Âu, phù hợp thể trạng trẻ em Việt. Bổ sung sản phẩm vào thực đơn hàng ngày có thể hỗ trợ bố mẹ chuẩn bị bệ phóng, xây dựng nền tảng đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt, giúp con phát triển trí tuệ và chiều cao.