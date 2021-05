Nissan Navara 2021 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 748 triệu đồng

Nissan Navara 2021 có 4 phiên bản, giá bán từ 748 triệu đồng đến 945 triệu đồng.

Ngày 20/5, Nissan chính thức cho ra mắt mẫu bán tải Navara 2021 tại Việt Nam, một ngày sau khi thông tin về mẫu xe này bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Nissan Navara 2021 có giá 748-945 triệu đồng. Ảnh: Bối Hạ.

Nissan Navara 2021 có 4 phiên bản gồm tiêu chuẩn 2.5L 4x2 AT VE, hai bản cao cấp là 2.5L 4x2 AT VL, 2.5L 4x4 AT VL và bản đặc biệt là 2.5L 4x4 AT PRO4X. Giá bán lần lượt là 748 triệu, 845 triệu, 895 triệu và 945 triệu đồng.

Cả 4 phiên bản đều trang bị động cơ diesel 4 xy-lanh 2.5L tăng áp, công suất 187,4 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn 450 Nm tại 2.000 vòng/phút. Hộp số tự động 7 cấp, hệ dẫn động một cầu hoặc 2 cầu.

Đây là loại động cơ diesel tương tự đời xe cũ, giống với Navara 2021 tại thị trường Malaysia. Điều này gây tiếc nuối bởi người tiêu dùng Việt Nam chờ đợi những nâng cấp trong động cơ của Navara. Tại Thái Lan, xe được trang bị động cơ mới YS23 diesel 2.3L tăng áp kép và có cả bản số sàn.

Cả 4 phiên bản Navara 2021 đều dùng chung động cơ diesel 2.5L. Ảnh: Bối Hạ.

Về kích thước, Nissan Navara 2021 tiêu chuẩn có chiều dài x rộng x cao là 5.260 x 1.850 x 1.845 mm, phiên bản cao cấp là 5.260 x 1.850 x 1.860 mm, bản đặc biệt Pro4X có kích thước lần lượt là 5.260 x 1.875 x 1.855 mm. Trục cơ sở của 4 phiên bản cùng ở mức 3.150 mm.

Ở thế hệ 2021, Nissan Navara được thay đổi thiết kế hoàn toàn, dễ nhận thấy ở phần đầu xe. Chiếc bán tải mang phong cách mạnh mẽ và hầm hố hơn so với đời cũ.

Cụm đèn pha đa bóng Bi-LED công nghệ Quad Projector, lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù được mở rộng. Các đường dập nổi ở phần đầu giúp ngoại hình xe trông trẻ trung và thể thao hơn trước.

Đuôi xe cũng được tái thiết kế với thùng cao hơn, đi kèm cửa thùng, đèn hậu và cản sau tạo hình mới. Dòng chữ "Navara" được dập nổi ở nắp thùng hàng. Xe được trang bị mâm 17 inch hoặc 18 inch tùy phiên bản. Về tổng thể, Nissan Navara 2021 nhìn cân đối hơn "tiền nhiệm".

Phiên bản Nissan Navara Pro4X có ngoại hình đặc biệt hơn. Xe có bộ body-kit đậm chất offroad hơn các bản khác. Nhằm tăng tính thẩm mỹ, Nissan Navara Pro-4X còn có các chi tiết sơn đen như tay nắm cửa, ốp gương, giá nóc và bệ bước chân, cùng một số điểm nhấn màu đỏ cam như huy hiệu Nissan, nắp tời, vòm bánh xe.

Nội thất của Nissan Navara 2021 hiện đại hơn đời cũ. Ảnh: Bối Hạ.

Bên trong nội thất cũng có một số nâng cấp. Các đường nét bo tròn từ đời trước được thay bằng nét thiết kế sắc cạnh và hiện đại hơn. Vô lăng 3 chấu thiết kế mới tích hợp phím điều khiển, góc đánh lái nhỏ hơn 12% và vô lăng nhẹ hơn 15% so với đời cũ.

Ngoài ra, Nissan Navara 2021 cũng được trang bị hệ thống 6 loa âm thanh nổi, màn hình lái kích thước 7 inch và màn hình giải trí 8 inch, tương thích kết nối Carplay và Android Auto.

Hàng ghế sau của Navara 2021 được cải thiện độ ngả lưng.

Ghế ngồi trên Nissan Navara 2021 cũng được cung cấp 2 lựa chọn, các phiên bản cao cấp và đặc biệt có ghế bọc da, trong khi bản tiêu chuẩn có ghế bọc nỉ. Tất cả các phiên bản đều được trang bị bệ tì tay và cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Hàng ghế thứ 2 cũng được cải tiến với độ ngả tốt hơn, ghế ngồi với chiều dài và độ êm ái được cải thiện.

Điểm nổi bật trên Nissan Navara 2021 là hệ thống treo. Đây là dòng xe bán tải duy nhất tại Việt Nam với tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết với lò xo kép 2 tầng (không sử dụng nhíp lá). Hệ thống treo này cho hiệu quả offroad hơn, đồng thời hạn chế rung lắc thân xe khi di chuyển trên đường xấu, đặc biệt là khi tải nặng.

Những trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Nissan Navara 2021 gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, tự động khóa cửa theo tốc độ, ABS, EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA và ESC, 6 túi khí. Các phiên bản 2 cầu có hệ thống hỗ trợ xuống dốc, camera lùi, cảm biến lùi, camera 360 kết hợp chế độ kiểm soát offroad, nhận diện vật thể di chuyển khi lùi.

Nissan Navara 2021 là mẫu bán tải duy nhất tại Việt Nam trang bị hệ thống treo sau đa liên kết với lò xo kép 2 tầng trên tất cả phiên bản.

Những thông số kỹ thuật của Nissan Navara 2021 hoàn toàn trùng khớp với thông tin bị rò rỉ trước đó. Với giá bán 748-945 triệu đồng, Nissan Navara là một trong những chiếc bán tải đắt nhất phân khúc.