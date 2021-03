Nissan Navara 2021 - ngoại hình đẹp hơn, nội thất chưa xứng tầm

Nissan Navara PRO-4X là phiên bản cao cấp nhất. Tại Thái Lan, xe có giá 1,149 triệu baht, tương đương 37.847 USD.

Đánh giá

Nissan Navara facelift 2021 đã được ra mắt tại Thái Lan vào cuối năm ngoái, đây cũng là thị trường đầu tiên trên thế giới trình làng mẫu xe này. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất là Nissan Navara PRO-4X 4WD 7AT, có giá bán 1,149 triệu baht ( 37.847 USD ).

Với hành trình trải nghiệm nhanh khoảng 300 km từ Bangkok đến Khao Daeng, nhóm chuyên gia của Motortrivia đã có góc nhìn rõ hơn về mẫu bán tải mới, như thiết kế, tiện nghi, khả năng đi đường trường và vượt địa hình.

Thiết kế ngoại hình thu hút

Là phiên bản facelift nhưng Nissan Navara 2021 được thay đổi khá nhiều so với đời trước. Khoảng sáng gầm xe tăng 10 mm so với "tiền nhiệm", phiên bản cao cấp nhất PRO-4X 4WD 7AT có khoảng sáng gầm đạt 225 mm. Điều này góp phần khiến ngoại hình của Nissan Navara 2021 trông bệ vệ hơn so với đời cũ.

Những thay đổi đáng chú ý ở ngoại hình gồm hệ thống đèn pha LED thiết kế mới với cụm 4 bóng, cho khả năng chiếu sáng tốt hơn 38% so với thế hệ trước. Lưới tản nhiệt được làm lại với viền dày và lồng vào phần lưới, tạo cảm giác cách tân và cứng cáp. Cản trước lớn hơn, mở rộng lên tới hốc đèn sương mù.

Các phiên bản PRO-2X và PRO-4X có ngoại hình mạnh mẽ hơn, mang đậm phong cách off-road. Các điểm nhấn màu đen làm tăng tính thể thao cho xe như viền lưới tản nhiệt, ốp gương chiếu hậu, giá nóc, tay năm cửa và vòm bánh xe mở rộng. Cản trước được thiết kế theo kiểu địa hình với một tấm chắn gầm cỡ lớn bên dưới.

Phía sau, đèn hậu dạng LED có viền mạ chrome, cửa thùng phía sau có hệ thống trợ lực giúp việc đóng/mở dễ dàng hơn. Cản sau được thiết kế 2 bậc, đồng thời chiều cao của bệ bước chân giảm 170 mm giúp việc leo lên thùng hàng thuận tiện hơn.

Xe còn có 4 móc hành lý có thể di chuyển và một thang phụ. Nissan Navara PRO-4X được trang bị bộ mâm hợp kim sơn đen, 17 inch, đi kèm với lốp đa dụng All-Terrain kích thước 255/65 R17.

Nhìn chung, tổng thể Nissan Navara 2021 trông dữ dằn và đậm chất off-road hơn, phiên bản cao cấp nhất có ngoại hình thể thao và hiện đại. Kích thước dài x rộng x cao của Nissan Navara PRO-4X lần lượt là 5.260 x 1.875 x 1.840 mm, trục cơ sở 3.150 mm. Khối lượng của xe ở mức 2.083 kg.

Nội thất đơn giản, ít nổi bật

Nếu so với đối thủ Ford Ranger Raptor, nội thất của Nissan Navara PRO-4X đơn giản và ít nổi bật hơn. Cabin được phối tone màu đen chủ đạo. Bảng táp-lô có thiết kế khá hiền với những đường bo tròn thay vì góc cạnh. Vô lăng 3 chấu tích hợp các nút chức năng, logo Nissan ở giữa màu đỏ nhằm làm tăng tính thể thao. Mặt đồng hồ anolog kết hợp với màn hình thông tin TFT 3D 7 inch.

Ghế được bọc da và các đường chỉ khâu màu đỏ tương phản. Nếu lần đầu tiên ngồi vào ghế lái của Nissan Navara PRO-4X, bạn sẽ cảm thấy phần đệm ghế hơi cứng, lớp bọt biển bên trong có vẻ như được làm mỏng hơn. Bù lại, phần tựa lưng có thiết kế cong theo hình cột sống nên cũng giúp hành khách tránh tình trạng mỏi khi ngồi lâu.

Một điểm cơ bản ít được chú ý nhưng khá quan trọng trên các mẫu xe gầm cao chính là tay nắm trên trần xe. Mẫu Nissan Navara PRO-4X chỉ có tay nắm phía hành khách, trong khi bên ghế lái lại không có. Điều này gây đôi chút khó khăn khi vào xe, người lái phải bám vào vô lăng hoặc phải "chân dài" mới có thể lên xe một cách dễ dàng.

Hệ thống thông tin giải trí Nissan Connect Service có trên Navara PRO-4X có nhiều chức năng như định vị, gọi khẩn cấp, cảnh báo khi xe di chuyển hoặc nâng/hạ, giới hạn phạm vi sử dụng, cảnh báo tốc độ.

Màn hình giải trí 8 inch có thiết kế hơi "cổ điển" nhưng hiển thị tốt, rõ nét, tương thích Apple CarPlay. Điểm trừ là hệ thống này chưa hỗ trợ Android Auto. Hàng ghế trước cũng có cổng USB, bệ tỳ tay trung tâm khá to nhưng ngăn chứa đồ bên dưới lại có dung tích tương đối nhỏ.

Để giảm tiếng ồn, Nissan Navara PRO-4X vẫn sử dụng kính cách âm truyền thống. Ngoài ra, cabin và khoang động cơ cũng được bổ sung vật liệu chống ồn. Nhìn chung, khả năng cách âm của mẫu bán tải này tương đối tốt.

Khi lái xe ở vận tốc 100 km/h, gần như không nghe được tiếng ồn từ động cơ. Khi xe đạt vận tốc 120 km/h, có đôi chút âm thanh của gió và từ lốp dội vào cabin, nhưng ở mức chấp nhận được. Mẫu xe này cũng không gây tình trạng ù tai hay khó chịu khi đi ở tốc độ cao trong thời gian dài.

Có thể nói, tổng thể nội thất của Nissan Navara PRO-4X 2021 đơn giản, một số chi tiết chưa thực sự hiện đại và chưa tương xứng với một phiên bản hàng đầu. Phần lớn chi tiết nội thất được làm từ nhựa nên thật khó để đòi hỏi sự sang trọng hay cao cấp. Nếu không quá chú trọng vào những yếu tố thẩm mỹ đó, nội thất của Nissan Navara PRO-4X vẫn có điểm cộng là khả năng cách âm tốt.

Nhiều công nghệ an toàn

Nissan Navara 2021 được bổ sung khá nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái. Phiên bản cao cấp PRO-4X có hệ thống an toàn cho gia đình (Nissan Intelligent Mobility), gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị hệ thống camera IAVM, giúp người lái quan sát dễ dàng thông qua 4 camera lắp quanh xe. Hệ thống camera này cũng có chức năng ghi video khi xe đang di chuyển.

Nhằm hỗ trợ khả năng off-road, phiên bản Navara PRO-4X có thêm đồng hồ đo địa hình để quan sát khi người lái chuyển sang chế độ 4L. Đồng hồ này sẽ hoạt động song song với công nghệ phát hiện chướng ngại vật chuyển động để gửi cảnh báo đến người lái. Hệ thống an toàn bị động có trên Navara PRO-4X 2021 gồm 7 túi khí SRS, dây an toàn 3 điểm. Hàng ghế sau có móc gắn ghế trẻ em ISOFIX.

Hệ thống an toàn hoạt động nhiều nhất trong chuyến đi này là hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn đường. Có một số thời điểm, hệ thống hoạt động quá nhạy và gây chút phiền toái như khi đánh lái để né ổ gà trên những đoạn đường gồ ghề. Ngoài ra, hệ thống phanh khẩn cấp thông minh cũng hoạt động khá tốt, lực phanh mượt mà, không giật cục và không gây cảm giác giật mình cho người lái.

Camera IAVM cũng hỗ trợ nhiều trong lúc lái xe, giúp phát hiện chướng ngại vật khi lái xe ở tốc độ thấp hoặc khi đi off-road. Điểm đáng tiếc là camera và màn hình hiển thị có độ phân giải chưa cao, điều đó khiến trải nghiệm lái chưa thực sự hoàn hảo.

Động cơ tăng áp kép tăng tốc mượt mà

Nissan Navara PRO-4X 4WD sử dụng động cơ mã YS23DDTT, giống với "người anh em" Terra. Đây là loại động cơ diesel 4 xy-lanh, tăng áp kép DOHC, dung tích 2.3L, cho công suất 190 mã lực tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn 450 Nm tại 1.500-2.500 vòng/phút. Hộp số tự động 7 cấp có chế độ sang số tay.

Mức hiệu suất này không cao nhưng cũng không thấp. Thử nhấn ga để tăng tốc, chiếc xe mang lại cảm giác khá điềm đạm, trái ngược vẻ ngoài hầm hố. Tốc độ tăng một cách từ tốn nhưng mượt mà. Nhìn chung hộp số của Navara 2021 hoạt động tốt hơn so với đời cũ, việc sang số diễn ra trơn tru, không ngâm tua, không trễ ga hay giật cục.

Một ưu điểm đáng khen trên mẫu bán tải này là động cơ vận hành nhẹ nhàng ở vòng tua cao. Như đã nói ở trên, khả năng cách âm cũng như chống rung lắc của Nissan Navara PRO-4X khá ấn tượng. Tính liên tục của tỷ truyền và phản ứng gia tốc gần như tức thời.

Trong 100 km đầu tiên, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu xe này là 7,7 lít/100 km, tương đối hợp lý so với hiệu suất, khối lượng xe, đặc điểm lái và điều kiện giao thông.

Hệ thống treo chắc chắn, off-road tốt

Nissan Navara PRO-4X được trang bị hệ thống treo cơ bản như những mẫu bán tải khác, với xương đòn kép phía trước và nhíp lá phía sau. Khi lái xe trong khu đô thị, hệ thống treo cho cảm giác hơi cứng, xóc. Nhưng điều này là bình thường đối với một mẫu bán tải. Nó vẫn đảm bảo được sự ổn định khi vào cua và tạo sự tự tin khi vận hành ở vận tốc 160 km/h trên cao tốc.

Phiên bản cao cấp này đã được tăng khoảng sáng gầm lên 225 mm nhầm hạn chế những va đập bên dưới gầm, đồng thời giúp xe ổn định hơn. Hệ thống treo trên Navara PRO-4X cũng mang đến cho người lái cảm giác dễ kiểm soát và chủ động trong những tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, độ cứng của hệ thống giảm xóc cũng loại bỏ tình trạng tròng trành khi đi trên đường xấu.

Hệ thống phanh trên Nissan Navara PRO-4X gồm phanh đĩa phía trước và tang trống phía sau. Dù khối lượng xe nặng và ngoại hình khá to, hệ thống phanh này vẫn hoạt động tương đối chắc chắn. Điểm lưu ý là bạn nên tận dụng lợi thế chiều cao của xe, đặc biệt là khi đi tốc độ cao, hãy nhìn xa để chủ động hơn vì lực quán tính của xe bán tải khá lớn.

Địa điểm thử nghiệm tiếp theo của Motortrivia là một đoạn đường rừng tại Khao Daeng. Tại đây, các chuyên gia sẽ xem xét khả năng off-road của Nissan Navara PRO-4X. Địa hình ở khu vực này khá xấu với những rãnh sâu trên mặt đất. Nó hoàn toàn không giống các sân địa hình mô phỏng.

Chuyển sang chế độ 4H bằng núm xoay, chiếc xe chậm rãi vượt qua đoạn đường đất sụt lún. Càng vào sâu trong rừng, địa hình càng "khắc nghiệt" hơn. Người lái vẫn cố gắng né những chướng ngại vật để tránh khả năng đá cắt vào lốp, bởi mẫu xe này chỉ được trang bị lốp đa dụng, không phải lốp chuyên đi địa hình.

Chiếc xe tỏ ra khá mạnh mẽ ở những đoạn dốc. Hệ thống HDC kiểm soát tốc độ khi xuống dốc hoạt động ổn định. Để giảm áp lực cho hệ thống phanh, người lái chuyến sang chế độ sang số tay, đồng thời bật camera để quan sát xung quanh để dễ kiểm soát hơn.

Đoạn cuối con đường là địa hình đường đất xem kẽ đá lớn. Khi gặp tình trạng xe mất trớn và trôi bất ngờ, bạn nên ngắt hộp số về N, chuyển sang chế độ 4LO, sau đó nhấn nút khóa vi sai điện tử cầu sau. Điều này giúp dồn mô-men xoắn vào các bánh còn lại để giúp xe vượt qua.

Ở chế độ này, xe có một lượng lớn tổng mô-men xoắn từ động cơ và tỷ số truyền. Hãy để chiếc xe tự trường lên, khả thi hơn so với việc cố gắng nhấn ga. Đoàn Motortriva ra khỏi rừng an toàn, chiếc xe không gặp trục trặc hay va quệt gì.

Kết luận

Nissan Navara 2021 nói chung và bản Navara PRO-4X 4WD 7 AT nói riêng là một mẫu bán tải có ngoại hình đẹp, hiện đại. Nội thất tiện nghi nhưng đơn giản và chưa thực sự ấn tượng. Cá nhân tôi kỳ vọng vào những thay đổi lớn hơn trong cabin.

Điểm cộng của mẫu xe này là khả năng cách âm và chống rung lắc tốt. Động cơ ở mức đủ dùng, hộp số hoạt động khá mượt mà, hệ thống treo ổn định và dễ điều khiển. Ngoài ra, mức tiêu hao nhiên liệu của Nissan Navara PRO-4X tương đối dễ chịu.