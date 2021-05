Nissan Navara 2021 có đủ sức cạnh tranh khi giá cao nhất phân khúc?

Nissan Navara 2021 có 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán 748-945 triệu đồng, cao nhất phân khúc. Ngoài ra mẫu bán tải này cũng không có bản số sàn.

Phân tích

Nissan Navara 2021 vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản gồm tiêu chuẩn 2.5L 4x2 AT VE, hai bản cao cấp là 2.5L 4x2 AT VL, 2.5L 4x4 AT VL và bản đặc biệt là 2.5L 4x4 AT PRO4X. Giá bán lần lượt là 748 triệu, 845 triệu, 895 triệu và 945 triệu đồng. Đây là mức giá bán cao nhất trong phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, cả 4 bản này đều dùng chung động cơ diesel 2.5L tăng áp và hộp số tự động 7 cấp. Không có tùy chọn số sàn và giá bán cao được xem là trở ngại trong việc cạnh tranh với các đối thủ khác như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton. Bù lại, mẫu xe này cũng có một số cải tiến về ngoại hình.

Ngoại hình đẹp, nội thất tiện nghi hơn

Ở thế hệ 2021, Nissan Navara được nâng cấp thiết kế. Mẫu xe này được mệnh danh là "tiểu Titan" có nhiều đường nét giống với "đàn anh" bán tải cỡ lớn. Xe mang phong cách mạnh mẽ và hầm hố hơn so với đời cũ. Các đường dập nổi ở phần đầu giúp ngoại hình xe trông trẻ trung và thể thao hơn trước.

Phiên bản Nissan Navara Pro4X có ngoại hình đặc biệt hơn. Xe có bộ body-kit đậm chất offroad hơn các bản khác. Đuôi xe cũng được tái thiết kế với thùng cao hơn, đi kèm cửa thùng, đèn hậu và cản sau tạo hình mới.

Về tổng thể, Nissan Navara 2021 nhìn cân đối hơn "tiền nhiệm". Nét thiết kế ngoại hình mới của Nissan Navara 2021 được người dùng đánh giá cao, đồng thời tạo tiền đề để mẫu xe này trở nên thu hút hơn trong phân khúc.

Bên trong nội thất cũng có một số tinh chỉnh. Các đường nét bo tròn từ đời trước được thay bằng nét thiết kế góc cạnh hơn. Vô lăng 3 chấu thiết kế mới tích hợp phím điều khiển, góc đánh lái nhỏ hơn 12% và vô lăng nhẹ hơn 15% so với đời cũ.

Ghế ngồi trên Nissan Navara 2021 cũng được cung cấp 2 lựa chọn, các phiên bản cao cấp và đặc biệt có ghế bọc da, trong khi bản tiêu chuẩn có ghế bọc nỉ. Tất cả phiên bản đều được trang bị bệ tì tay và cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Hàng ghế thứ 2 cũng được cải tiến với độ ngả tốt hơn, ghế ngồi với chiều dài và độ êm ái được cải thiện.

"Xe mới ngoại hình và nội thất đẹp mắt. Màn hình hỗ trợ lái sau vô lăng thay đổi đẹp mắt. Cổng sạc type C tiện lợi. Ở đời cũ, Nissan Navara có vô lăng trợ lực dầu tương đối nặng, ở đời 2021, nhà sản xuất công bố vô lăng mới nhẹ và góc đánh lái nhỏ hơn, tôi cho rằng đây là một cải tiến quan trọng trên mẫu xe này. Tuy nhiên, bản đặc biệt Pro4X ghế chỉnh cơ, không tương xứng với giá bán 945 triệu đồng", anh Hoàng Huy, người dùng Nissan Navara VL đời 2018 nhận định.

Vẫn dùng động cơ cũ, không có số sàn

Nissan Navara 2021 tại Việt Nam vẫn được trang bị động cơ mã YD25 DDTi giống với đời xe cũ. Đây là động cơ diesel 2.5L hút khí tự nhiên, công suất 187,4 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn 450 Nm tại 2.000 vòng/phút. Mức hiệu suất này ở mức vừa phải trong phân khúc.

Để so sánh, Mitsubishi Triton công suất 179 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, Toyota Hilux công suất 147-201 mã lực và mô-men xoắn 400-500 Nm, Mazda BT-50 có công suất 148-197 mã lực và mô-men xoắn 375-470 Nm, Ford Ranger có công suất 160-210 mã lực và mô-men xoắn 385-500 Nm và Isuzu D-Max công suất 190 mã lực và 450 Nm.

Cả 4 phiên bản của Nissan Navara 2021 đều dùng hộp số tự động 7 cấp, hệ dẫn động 2 bánh hoặc 4 bánh. Trong khi tại Thái Lan, Navara 2021 được trang bị động cơ YS23 diesel 2.3L tăng áp kép và có bản số sàn.

Điều này gây tiếc nuối bởi người dùng Việt Nam chờ đợi những nâng cấp trong động cơ. Bên cạnh đó, việc không được trang bị số sàn cũng khiến Nissan Navara có ít lựa chọn hơn so với các đối thủ khác trong phân khúc.

"Điểm trừ trên Nissan Navara 2021 là vẫn dùng máy diesel 2.5L cũ chứ không phải 2.3L twin-turbo như tại Thái Lan. Chiếc Navara VL 2018 của tôi thường gặp tình trạng ngâm tua khi đi trong phố, thời gian sang số cũng khá chậm", anh Hoàng Huy cho biết thêm.

Nhiều trang bị tiên tiến, công nghệ an toàn đầy đủ

Điểm nổi bật trên Nissan Navara 2021 là hệ thống treo. Đây là dòng xe bán tải duy nhất tại Việt Nam với tất cả phiên bản đều sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết với lò xo kép 2 tầng (không sử dụng nhíp lá). Hệ thống treo này cho hiệu quả offroad hơn, đồng thời hạn chế rung lắc thân xe khi di chuyển trên đường xấu, đặc biệt là khi tải nặng.

Những trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Nissan Navara 2021 gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, tự động khóa cửa theo tốc độ, phanh ABS/EBD/BA và ESC, 6 túi khí. Các phiên bản 2 cầu có hệ thống hỗ trợ xuống dốc, camera lùi, cảm biến lùi, camera 360 kết hợp chế độ kiểm soát offroad, nhận diện vật thể di chuyển khi lùi.

Có thể nói, trang bị trên Nissan Navara 2021 khá tiên tiến và đầy đủ. Đây là một trong những lợi thế giúp mẫu xe này cạnh tranh với các đối thủ.

"Việc trang bị hệ thống treo đa điểm và lò xo kép 2 tầng trên tất cả phiên bản là điểm nhấn trên Nissan Navara. Điều này sẽ giúp xe êm ái hơn. Ở đời cũ, hệ thống treo đa điểm chỉ có trên những bản hai cầu, treo sau dạng nhíp lá. Mẫu Navara 2 cầu của tôi dùng nhíp lá sau nên khá xóc khi vận hành, nhất là khi thùng trống", anh Xuân Tưởng, người dùng Nissan Navara Premium VL 2018 cho biết.

Giá bán cao nhất phân khúc là trở ngại lớn

Với giá bán 748-945 triệu đồng, Nissan Navara là một trong những chiếc bán tải đắt nhất phân khúc. Mẫu xe này cạnh tranh với các đối thủ như Ford Ranger (616 - 925 triệu đồng), Mitsubishi Triton (600-865 triệu đồng), Toyota Hilux (799-913 triệu đồng), Mazda BT-50 (579-749 triệu đồng) hay Isuzu D-Max (630-850 triệu đồng).

Các mẫu xe bán tải một cầu thường thường chiếm thị phần nhiều hơn bản 2 cầu, việc Nissan Navara loại bỏ tùy chọn số sàn cũng làm mất đi một nhóm khách hàng nhất định. Nissan Navara 2.5L 4x2 AT VE lại có giá đắt hơn đáng kể so với đối thủ. Phiên bản này cao hơn Ranger XLS gần 100 triệu đồng, hơn Triton 4x2 MT 148 triệu đồng và tương đương giá Mazda BT-50 bản cao cấp.

Giá bán này được cho là sẽ làm khó cho Navara. Ngoài ra, Nissan Navara 2021 tại Việt Nam cũng có ít lựa chọn hơn những đối thủ khác. Ở đời 2018, xe có đến 6 phiên bản, hiện tại chỉ có 4. Khả năng để Nissan Navara 2021 cạnh tranh sòng phẳng với "ông trùm doanh số" Ford Ranger là khá thấp.

Nissan Navara 2021 đã có những bước tiến lớn nếu so với đời cũ. Mẫu xe này vẫn còn đó tính cạnh tranh nhờ vào ngoại hình đẹp, nội thất thoải mái hơn, hệ thống treo tiên tiến nhất phân khúc và trang bị an toàn khá đầy đủ.