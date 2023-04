Nissan Kicks chinh phục người lái sau 10.000 km đầu tiên

Khi “xe xanh” dần chiếm xu thế, Kicks là bước đi hợp lý của Nissan trong quá trình thay đổi thói quen từ xe xăng sang xe điện của người sử dụng.

Nhận thấy điện hóa là xu thế tất yếu, đặc biệt trong ngành công nghiệp ôtô, anh Nguyễn Trường Giang (40 tuổi, TP.HCM) cho rằng Nissan Kicks là bước đệm hoàn hảo trong quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện nhờ công nghệ e-Power độc quyền. Sau 10.000 km di chuyển đầu tiên cùng bạn đường này, anh Giang cảm thấy hài lòng với lựa chọn của mình.

Động cơ điện nhưng không phụ thuộc trạm sạc

Anh Nguyễn Trường Giang đang sống tại TP.HCM và thường xuyên phải công tác nước ngoài. Qua những lần “xuất ngoại”, anh nhận thấy giai đoạn chuyển tiếp từ xe xăng sang xe điện đã tới. Tuy nhiên, anh cho rằng khi số lượng trạm sạc dành cho xe điện chưa đáp ứng đủ, một chiếc xe tích hợp ưu điểm của cả xe xăng lẫn xe điện là lựa chọn phù hợp.

Vì vậy, thời điểm Nissan giới thiệu Kicks ra thị trường vào cuối 2022, anh Giang tìm hiểu và cảm thấy thực sự ưng ý trước khi quyết định mua mẫu xe này. Nissan Kicks đáp ứng đúng xu thế điện hóa nhưng không mang tới sự bất tiện trong bối cảnh trạm sạc chưa phổ biến nhờ mấu chốt là công nghệ e-Power.

Nissan Kicks kết hợp những ưu điểm của cả xe xăng lẫn xe điện.

e-Power là công nghệ độc quyền do Nissan phát triển. Theo đó xe sẽ sử dụng hệ thống truyền động hoàn toàn bằng động cơ điện. Tuy nhiên, nếu xe thuần điện sử dụng năng lượng từ pin, Nissan Kicks với công nghệ e-Power được trang bị thêm động cơ xăng để nạp điện cho pin và mô-tơ.

“Theo tôi, ưu điểm lớn nhất của e-Power là động cơ điện nhưng không phụ thuộc trạm sạc. Ví dụ, nếu đi xe thuần điện từ TP.HCM đến Cà Mau và quay về, quãng đường sẽ rơi vào gần 700 km, bạn không thể đi liền một mạch mà không tới trạm sạc để sạc đầy. Còn với Nissan Kicks, tôi không cần ghé trạm xăng lần nào trên hành trình đó. Có thể nói, việc chiếc xe sử dụng động cơ điện nhưng chỉ cần đổ xăng để chạy khỏe là điều rất quan trọng”, anh Giang chia sẻ. Anh tiết lộ mức tiêu hao nhiên liệu của xe là 3,5 lít/100 km khi di chuyển trong đô thị và 5,1 lít/100 km đường hỗn hợp.

Trong khi đó, với động cơ xăng 1.2L, Nissan Kicks có thời gian sạc pin tương đối nhanh do liên tục được cấp điện trong suốt quá trình di chuyển. Anh Trường Giang đánh giá động cơ 1.2L của Nissan Kicks không hề thua kém động cơ 2.5L ở một số xe khác. Điều này góp phần mang tới cảm giác lái ấn tượng cho người đàn ông 40 tuổi.

“Khả năng tăng tốc của Nissan Kicks rất ấn tượng khi không có độ lì, trễ. Ngoài ra, trợ lực vô lăng của xe vừa đủ, không quá nhẹ dễ gây nguy hiểm, đặc biệt khi lái trên cao tốc, nhưng cũng không quá nặng. Có thể nói, cảm giác lái nhẹ nhàng là điều rất ấn tượng mà chiếc xe này mang lại”, anh Giang nhấn mạnh.

Một lý do khác khiến anh Giang tin tưởng hơn khi lựa chọn Nissan Kicks đến từ ấn tượng mà anh đã có qua những chuyến công tác quốc tế. “Tôi không đánh giá một chiếc xe dựa trên các chiến dịch quảng cáo. Khi tìm hiểu một sản phẩm, tôi sẽ quan tâm đến mức độ ủng hộ của người dùng thực tế tại quê hương hãng xe đó. Khi có dịp đến Nhật Bản, tôi thấy Kicks hay các sản phẩm của Nissan dùng công nghệ e-Power khá phổ biến, người tiêu dùng ở đó rất quan tâm đến hiệu quả, độ bền bỉ của chiếc xe, công nghệ pin cũng như vấn đề bảo vệ môi trường. Trong những lần trở lại Nhật Bản sau đó hay tới Singapore, Thái Lan, tôi cũng đã có dịp lái thử và nghe những chia sẻ của người dân bản địa. Mọi thứ gói gọn trong từ ‘hài lòng’”, anh Giang chia sẻ thêm.

Phù hợp trong đô thị, an toàn trên đường trường

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc SUV di chuyển phù hợp cả trong đô thị lẫn đường trường, thậm chí trên những địa hình khó khăn, Nissan Kicks là phương án đáng cân nhắc. Đây cũng là lý do nữa khiến anh Nguyễn Trường Giang lựa chọn mẫu xe này.

Yếu tố quan trọng làm nên ưu điểm trên chính là công nghệ bàn đạp điện tử e-Pedal. Công nghệ này cho phép người lái tăng hoặc giảm tốc độ chỉ bằng bàn đạp ga, từ đó giảm tần suất sử dụng phanh. Yếu tố này đặc biệt hữu ích khi xe phải di chuyển với tốc độ thấp trong đô thị giờ cao điểm.

Anh Giang chia sẻ: “e-Pedal mang tới sự tiện lợi và nhàn nhã khi lái xe. Ví dụ khi gặp cảnh tắc đường, bạn nhích xe từng chút một mà không cần đạp phanh. Khi lái xe trong đô thị, tôi ít khi sử dụng phanh trừ khi cần dừng hẳn, bởi e-Pedal làm được một việc là khi bạn nhả ga, xe có cơ chế tự động hãm lại và năng lượng hãm xe đó được sử dụng để nạp pin”.

Anh Giang thấy hài lòng sau 10.000 km đầu tiên cùng Nissan Kicks.

Khi di chuyển trên cung đường đèo dốc, e-Pedal tiếp tục phát huy giá trị. Điều này đã được anh Giang kiểm chứng trong chuyến đi từ TP.HCM đến Lâm Đồng cách đây chưa lâu, khi phải đi qua cung đường đèo Bảo Lộc tương đối hiểm trở.

Anh nói: “e-Pedal có cơ chế thu hồi năng lượng nên tôi không cần đạp phanh khi xuống dốc hoặc nhả chân ga khi đi đường đèo núi. Khi đổ đèo, ta thường rất ngại đạp phanh vì dễ dẫn đến mất phanh gây nguy hiểm. Với Nissan Kicks, tôi không cần lo chuyện đó vì khá lâu mới đạp phanh một lần, ví dụ khi cần dừng hẳn. Trong khi đó, máy xăng chỉ hoạt động 10-20% thời gian khi đổ đèo xuống. Với chiếc xe này, tôi thấy an toàn hơn khi đi đường đèo vì gần như không sử dụng phanh mà thay bằng e-Pedal”.

Ngoài ra, xe còn trang bị những công nghệ an toàn lái như camera 360 độ tích hợp hệ thống cảnh báo va chạm (MOD) khi phát hiện vật thể di chuyển gần xe; công nghệ DAA cảnh báo bằng âm thanh hoặc hình ảnh để đề xuất người lái nghỉ ngơi nếu hệ thống phát hiện người lái có dấu hiệu thiếu chú ý, mệt mỏi. Với quan điểm chiếc xe là phương tiện di chuyển, việc Nissan Kicks tối ưu hóa trải nghiệm lái xe an toàn khiến anh Giang cảm thấy hài lòng.

Anh Giang đánh giá Nissan Kicks được trang bị theo đúng triết lý của người Nhật: Đủ hiện đại, tin cậy và không hoa mỹ.

“Nissan trang bị những công nghệ an toàn và cần thiết thay vì mang đến sự tiện nghi quá mức rồi có thể dẫn đến mất tập trung khi lái xe. Suy cho cùng, khi lái xe, trước hết bạn cần điều khiển an toàn bởi chiếc xe là để di chuyển thay vì giải trí. Nissan Kicks tập trung vào những thứ tối ưu hóa trải nghiệm lái xe an toàn. Tóm lại, công nghệ trên Nissan Kicks được trang bị theo đúng triết lý của người Nhật: Đủ hiện đại, tin cậy và không hoa mỹ", anh Giang bày tỏ.

Không chỉ ưng ý với khả năng vận hành, anh Giang còn cảm thấy ấn tượng về chi phí bảo dưỡng của xe. Sau khoảng 10.000 km di chuyển, anh chỉ phải bỏ ra khoảng 2,8 triệu đồng để bảo dưỡng (chưa bao gồm thay nhớt ở 1.000 km và 5.000 km). Với những ấn tượng tốt đẹp mà Nissan Kicks mang lại, chiếc xe hứa hẹn tiếp tục là bạn đồng hành đáng tin cậy của anh trong những hành trình sắp tới ở cả công việc lẫn cuộc sống.