Ninh Dương Lan Ngọc dùng hàng nhái?

Chiếc băng đô ngọc trai được Ninh Dương Lan Ngọc sử dụng khi tham dự Tuần lễ thời trang bị nghi là sản phẩm đạo nhái từ một thương hiệu nổi tiếng.

Những ngày qua, Lan Ngọc là một trong những cái tên vướng ồn ào, thị phi. Sau khi bị đánh giá về thái độ ở Tuần lễ thời trang, cư dân mang tiếp tục soi phụ kiện làm đẹp của nữ diễn viên. Cụ thể, chiếc băng đô cài tóc đính ngọc trai được cô sử dụng bị nghi đạo ý tưởng từ thương hiệu nổi tiếng Givenchy.

Tối 6/12, Lan Ngọc là khách mời thảm đỏ tại show diễn của Đỗ Long nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang. Nữ diễn viên gây ấn tượng khi diện chiếc váy trắng bồng bềnh mà điểm nhấn chính là chiếc băng đô đính dãy ngọc trai. Phụ kiện đồng điệu với trang phục tạo nên tổng thể bắt mắt, thời thượng. Với Lan Ngọc, phụ kiện cài tóc cũng góp phần giúp cô tỏa sáng ở Tuần lễ thời trang và giành giải Best dressed.

Tuy nhiên, băng đô ngọc trai này đã được một số ngôi sao Hollywood như Kaia Gerber, Gal Gadot chưng diện ở các sự kiện trước đó. Trong đó, phụ kiện này được Kaia Gerber trình diễn trên sàn catwalk.

Lan Ngọc sử dụng chiếc cài tóc giống các ngôi sao Hollywood.

So với bản gốc, chiếc băng đô có điểm chung như được kết hợp giữa các viên ngọc trai to và nhỏ, ở giữa là phần đá lấp lánh. Tuy nhiên, những hạt ngọc trai trên băng đô của Lan Ngọc to hơn và phần đính đá ở phía giữa cũng to bản hơn thiết kế của Kaia Gerber và Gal Gadot.

Trên mạng, khán giả để lại bình luận rằng Lan Ngọc sử dụng phụ kiện nhái.

Trước những phản ứng của khán giả, Zing đã liên lạc với Lan Ngọc. Tuy nhiên, người đại diện của nữ diễn viên từ chối bình luận.

Một nguồn tin tiết lộ với Zing, đối diện với ồn ào vừa qua, Lan Ngọc cảm thấy buồn, áp lực. Nữ diễn viên luôn gần gũi, hòa đồng với mọi người nhưng lại bị đánh giá không chào hỏi, tỏ thái độ với Thủy Tiên.

Nói về sự việc xảy ra ở Tuần lễ thời trang, đại diện của nữ diễn viên cho hay tất cả chỉ là sự hiểu lầm.

"Hình như có chút hiểu lầm. Người đàn ông nói nhỏ với chị Tiên trong clip là nhiếp ảnh gia Lê Huy. Phía Lan Ngọc đã gọi cho anh Huy để xác minh, anh xác nhận là có nhắn chị Tiên ra ngoài để chụp ảnh thêm. Do góc quay nên mới xảy ra sự hiểu lầm này", người đại diện nói.