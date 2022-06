Nincompoop nghĩa là gì?

Nincompoop được sử dụng từ thế kỷ 17 với hàm ý trêu chọc nhẹ nhàng giữa người thân, bạn bè thân thiết.

Nincompoop /ˈnɪŋ.kəm.puːp/ (danh từ): Người ngốc nghếch, ngớ ngẩn.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa nincompoop là từ để chỉ những người ngốc nghếch, ngớ ngẩn, khờ dại. Từ này được người Anh ứng dụng thường xuyên trong những cuộc trò chuyện hàng ngày. Phần lớn, họ dùng nincompoop với hàm ý trêu chọc nhẹ nhàng giữa người thân, bạn bè thân thiết, không mang mục đích công kích hay khiến đối phương khó chịu.

Tác giả Samuel Johnson đưa nincompoop vào cuốn A Dictionary of the English Language vào những năm 1670. Ông cho rằng từ này xuất phát từ "non compos mentis" trong ngôn ngữ Latin, nghĩa là điên rồ hoặc kém cỏi.

Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ lại không đồng tình với cách giải thích này. Một số người cho rằng nincompoop là biến thể từ một tên riêng. Một số khác lại tin rằng đây là từ được phát minh mới hoàn toàn và có thêm nhiều biến thể mới như nicompoop và nickumpoop.

Ứng dụng của từ nincompoop trong tiếng Anh:

- Quit acting like a nincompoop, because I know you are smarter than that.

Dịch: Đừng hành động như một kẻ ngớ ngẩn như vậy vì tôi biết bạn thông minh hơn thế.

- Even though I call my brother a nincompoop when I’m angry, I don’t really think that he is stupid.

Dịch: Dù tôi gọi em trai là đồ ngớ ngẩn mỗi khi tức giận, tôi không nghĩ em ấy là người ngu ngốc.