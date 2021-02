Nike ra mắt giày bọc giấy, 2 chiếc lộn ngược

Đôi Nike Dunk Low đang nhận được nhiều chú ý dù chưa ra mắt.

Theo Sole Collector, đôi Nike Dunk Low "Flip The Old School" sắp ra mắt có phối màu tím - trắng nổi bật. Nhiều người nhận định phối màu này chính là cách ông lớn trong làng thể thao Mỹ "tri ân" đôi giày huyền thoại Nike Dunk High "City Attack" ra mắt năm 1999.

Đôi giày bọc giấy lụa sắp ra mắt của Nike mang nhiều tầng nghĩa lịch sử. Ảnh: Sole Collector.

Tuy nhiên, phối màu không phải điểm nhấn duy nhất của "Flip The Old School". Đôi giày này trông như bị lỗi với lớp giấy lụa bọc ngoài. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy những nét vẽ nguệch ngoạc đó tượng trưng cho chiến dịch "Be True To Your School" của Nike vào năm 1985.

Đôi Nike Dunk được chọn làm "đại sứ" cho chiến dịch này với 7 mẫu giày, tương ứng với 7 trường đại học do Nike tài trợ, gồm Michigan, Kentucky, Iowa, Georgetown, Syracuse, St. Johnedom và UNLV.

Người dùng có thể bóc trực tiếp "lớp giấy lịch sử" này hoặc mang cho tới khi bong hết. Sau khi lớp giấy biến mất, hai tông màu tím - trắng chủ đạo của đôi giày sẽ hiện ra. Tuy nhiên, đó chưa phải bất ngờ cuối cùng hãng dành cho người mua.

2 chiếc giày đều được phối màu tím - trắng nhưng theo phong cách lộn ngược. Dấu swoosh 2 bên và logo Nike ở phần lưỡi gà cũng đối lập nhau. Cách thiết kế kiểu này gợi cảm giác đến trick lật ván (flip board) mà dân trượt ván hay dùng.

Ngoài ra, tông vàng, trắng, tím cũng trùng với trang phục của đội bóng rổ LA Lakers tại Los Angeles, Mỹ. Đây chính là một trong những nơi khai sinh ra bộ môn trượt ván.

Đôi giày sau khi bóc hết lớp giấy. Ảnh: Sole Collector.

Hiện tại, hãng thể thao Mỹ vẫn chưa công bố ngày ra mắt chính thức của đôi giày này. Theo nhiều nguồn tin, "Flip The Old School" sẽ có giá 100 USD khi ra mắt.

"Tôi sẽ mua nó. Đó thực sự là đôi giày mà Skater phải có trong tủ. Phối màu khá khó lên đồ nhưng những ý nghĩa Nike lồng ghép thực sự thú vị", @johnannld - một người chơi trượt ván ở Mỹ - chia sẻ.

"Tôi đánh giá cao ý tưởng của họ và cả phối màu tím - trắng nữa. Một đôi giày đáng để chờ đợi" là quan điểm của tài khoản @lanna.