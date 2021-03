Nike, H&M và hàng loạt thương hiệu bị tẩy chay ở Trung Quốc

Tàu lớn vẫn kẹt ở kênh đào Suez, giao thông tê liệt

0 6

Khoảng 185 tàu chở hàng hóa và dầu thô đang bị kẹt ở hai phía của kênh đào Suez do sự cố của tàu container Ever Given. Mọi nỗ lực giải phóng giao thông kênh trước đó đều thất bại.