‘Nightbooks’ - phim kinh dị dành cho khán giả nhí

Gắn mác phim kinh dị, tuy nhiên "Nightbooks" có nội dung tương đối trong sáng, đánh đúng đối tượng khán giả là các em thiếu nhi.

Phim mở đầu bằng việc Alex (Winslow Fegley) đang phải đón nhận một ngày tồi tệ. Nhân dịp sinh nhật cậu, bố mẹ đã trang hoàng căn nhà đúng theo phong cách ma quái mà Alex thích. Song, không một người bạn nào tới dự. Quá thất vọng, Alex quyết định “bỏ nhà đi bụi” vì nghĩ không ai hiểu mình.

Oái oăm thay, thang máy chung cư kéo cậu đến một ngôi nhà kỳ quái. Chủ nhân là mụ phù thủy Natacha (Krysten Ritter) quyến rũ nhưng tai quái. Cậu còn gặp Yasmin (Lydia Jewett), một cô bé cũng đang bị mụ bắt cóc. Cuộc phiêu lưu đúng chất kinh dị của Alex bắt đầu từ đây.

Nightbooks do David Yarovesky đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên dành cho trẻ em của nhà văn J.A. Whites. Là cha đẻ của hai phim kinh dị đẫm máu The Hive (2014) và Brightburn (2019), Yarovesky có sự tiết chế phong cách điên rồ và phóng túng của anh trong phim mới.

Sau khi ra mắt, phim nhận phản hồi tích cực, nằm trong danh sách xem nhiều.

Kịch bản phim nhẹ nhàng, thân thiện

Ngoài những hình ảnh hơi rợn gáy, Nightbooks có cốt truyện không quá đen tối, phù hợp với xếp hạng TV-PG (phim thiếu nhi có người lớn xem cùng). Các bậc phụ huynh có thể yên tâm khi mở TV cho con em thưởng thức.

Tác phẩm điện ảnh có thể chưa đủ hấp dẫn khi được xem với góc nhìn của người trưởng thành khó tính. Đối với khán giả nhí, Nightbooks hoàn toàn đem đến trải nghiệm kinh dị trọn vẹn. Phim sử dụng cách hù dọa truyền thống bằng jump-scare (quái vật, đồ vật bất thình lình xuất hiện) cùng các hiệu ứng âm thanh khác. Hành trình thoát khỏi căn nhà quái dị của Alex và Yasmin tương đối ly kỳ nhờ diễn xuất rất tự nhiên của hai diễn viên nhí.

Winslow Fegley diễn thuyết phục hình tượng bé trai mê truyện kinh dị và ước mơ thành nhà văn kinh dị, nhưng thâm tâm thì nhút nhát và không hề ngầu như sở thích của bản thân. Nam diễn viên nhí thể hiện trọn vẹn các cung bậc cảm xúc: Đầu phim là cậu nhóc tủi thân vì không ai tới tiệc sinh nhật, khóc lóc vì bị bắt cóc và sau đó là sự quyết tâm, lanh trí để tìm đường về.

Vai Yasmin của Lydia Jewette là bổ sung hoàn hảo cho Alex. Cô bé tỏ ra từng trải, bình tĩnh và luôn cẩn thận. Cả hai diễn viên chỉ ở độ tuổi trên 10, song cho thấy được tiềm năng diễn xuất qua các phân đoạn tung hứng ăn ý.

Vào vai mụ phù thủy trẻ Natacha là Krysten Ritter, nữ diễn viên được đông đảo khán giả biết tới nhờ loạt phim truyền hình Breaking Bad, đồng thời từng tạo điểm nhấn qua hai series siêu anh hùng Jessica Jones và The Defenders. Cô thường đảm nhiệm những vai diễn khá gai góc, bạo lực, mang ít nhiều chất “người lớn”.

Song, trong Nightbooks, tạo hình lẫn cách thể hiện của Krysten Ritter diêm dúa quá mức cần thiết, nhưng không đủ đáng sợ như những tưởng tượng về mụ phù thủy “bắt cóc trẻ em”. Ritter có thừa khả năng diễn xuất nhưng cô không thể nào phát huy hết tài năng của mình với vai diễn này. Natacha thể hiện quyền năng phép thuật một cách khá đơn giản: Nhấc bổng những đứa trẻ, di chuyển đồ vật… Người xem không thấy những hoạt động thực sự ấn tượng theo truyền thống phù thủy như lò luyện độc dược đồ sộ, khả năng biến hóa, bay lượn hay tung chưởng phép.

Tạo hình diêm dúa của mụ phù thủy chưa tôn lên cá tính nhân vật.

Nightbooks cũng đem tới không ít bất ngờ cho khán giả. Truyện phim tưởng như là phiên bản hiện đại của Hansel và Gretel, nhưng rẽ theo một nhánh ít ai ngờ tới. Lần này, mụ phù thủy có một quá khứ đầy giông bão và không kém phần đáng thương, dù phân đoạn hồi tưởng khá ngắn ngủi.

Nightbooks có một phản diện khá đúng tinh thần “ác nhân do dòng đời xô đẩy” trong các phim Hollywood gần đây, như Joker hay Cruella de Vil.

Bài học bổ ích cho các khán giả nhí

Bài học về tình bạn, sự thông cảm, tình yêu gia đình và bài học về trách nhiệm. Alex vì những giận hờn nông nổi mà rời bỏ gia đình, nhưng nhờ bị bắt cóc cậu nhận ra bố mẹ quan tâm mình nhiều tới nhường nào. Cùng với Yasmin, hành trình thoát khỏi mụ phù thủy cũng là hành trình dần trưởng thành của hai cô cậu bé. Bộ đôi cùng nhau vượt qua những mâu thuẫn nhỏ nhặt, tìm sự đồng thuận và tin tưởng lẫn nhau.

Nightbooks vẫn sở hữu một số điểm hạn chế. Tác phẩm kinh dị có phần thiết kế sản xuất, trang phục quá đơn giản và thậm chí có thể nói là sơ sài, không đủ toát lên chất huyền bí, ghê rợn của câu chuyện kinh dị đêm khuya. Bối cảnh phim cũng khá giới hạn khi hầu hết tình tiết đều diễn ra trong căn nhà nhỏ.

So với những phim kinh dị nhắm tới cùng phân khúc khán giả như Monster House, Frankenweenie hay gần đây là The House With a Clock in Its Walls (2018), Nightbooks cũng không tạo được cá tính riêng, chỉ dừng ở mức phim thiếu nhi phổ thông mà bố mẹ có thể xem cùng con cái.