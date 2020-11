Niềm vui trở lại của tài xế công nghệ bị trộm xe

Nhiều đêm mất ngủ vì “cần câu cơm” bị trộm, nay anh Nguyễn Bé Út có thể nở nụ cười khi được hỗ trợ chiếc xe máy mới và 20 triệu đồng để lo cho con trai 2 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh.

Ngày 27/10, anh Nguyễn Bé Út (31 tuổi, quận 9, TP.HCM) bị trộm đột nhập nhà trọ lấy đi xe máy hiệu Honda Future. Đây là chiếc xe được anh mua trả góp vẫn còn 2 tháng.

Chiếc xe là “cần câu cơm” của cả gia đình, trong đó cháu Nguyễn Quốc Khánh, con trai anh Út, được chẩn đoán bị tim bẩm sinh. Đến nay, cháu Khánh 2 tuổi nhưng chỉ nặng hơn 8 kg, bị suy dinh dưỡng nặng, mới bập bẹ nói và chưa biết đi. Vì vậy, vợ anh phải ở nhà trông con và chăm lo gia đình. Mẹ anh làm tạp vụ, phụ giúp chi phí sinh hoạt.

Gia đình anh Nguyễn Bé Út sống tại căn trọ nhỏ ở quận 9, TP.HCM.

Trước đây, anh Út làm bảo vệ với lương 6 triệu đồng/tháng. Anh được hàng xóm rủ chạy xe công nghệ. Nhận thấy việc chạy xe ổn định hơn, có thể lo bệnh tình cho con trai, anh Nguyễn Bé Út bắt đầu “bén duyên” với Be hơn 1 năm rưỡi.

Trong suốt quá trình gắn bó với hãng, anh Út đạt phân hạng Pro+ (hạng cao nhất theo chương trình “Tài xế be thân thiết”) liên tiếp từ tháng 7, luôn tuân thủ quy trình WOW (gồm 7 bước phục vụ chuyên nghiệp với các tiêu chuẩn khắt khe) và 3 lần nằm trong top 10 tài xế xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của Be.

Anh Nguyễn Bé Út gắn bó với Be hơn 1 năm rưỡi.

Sau khi xác minh hoàn cảnh của anh Nguyễn Bé Út, đại diện Be Group đến nhà thăm hỏi, động viên. Ứng dụng quyết định trao tặng xe máy Honda Future FI-125 (trị giá khoảng 32 triệu đồng), cùng loại với chiếc xe anh mất. Bên cạnh đó, Be cũng trao 20 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ gia đình anh trong thời gian mất xe, để anh có thể tiếp tục công việc tài xế công nghệ, gắn bó lâu dài cùng Be.

Anh Bé Út chia sẻ: “Từ ngày mất xe, đêm nào tôi cũng không ngủ được, nước mắt cứ muốn trào ra. Nay có được chiếc xe mới cùng 20 triệu đồng, tôi mừng lắm, có thể lại không ngủ được nhưng vì vui”.

Be Group tặng xe máy Honda Future FI-125 và trao 20 triệu đồng tiền mặt, giúp gia đình anh Nguyễn Bé Út vượt qua khó khăn.

Chị Mai Thị Thanh Hồng, vợ anh Út nói, cũng không giấu được niềm vui: “Biết gia đình gặp khó khăn, nhiều người cũng đến cho thực phẩm, sữa; công ty hỗ trợ xe và tiền giúp gia đình vượt qua khó khăn. Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn mọi người”.