Niềm vui kỳ lạ của người độc thân khi xem show hẹn hò

Muốn có cảm xúc yêu đương nhưng lười hẹn hò và sợ áp lực từ mối quan hệ, giới trẻ Hàn Quốc bù đắp phần đời sống tinh thần bị thiếu hụt bằng các màn tán tỉnh nhau trên show thực tế.

Độc thân, hấp dẫn, thích tán tỉnh và sẵn sàng tìm kiếm tình yêu đích thực, trong bối cảnh trên một hòn đảo hoang vắng.

Đó là mô típ thường thấy trong các show hẹn hò thực tế nói chung lẫn Hàn Quốc nói riêng, khi một nhóm người cùng tham gia tìm kiếm người yêu trong một khoảng thời gian nhất định.

Hẹn hò luôn là một chủ đề được quan tâm và các đài truyền hình Hàn Quốc đã khai thách suốt trong 2 thập kỷ qua, nhưng chưa bao giờ có nhiều chương trình hẹn hò bùng nổ như trong năm 2022.

Sự đan xen giữa yếu tố drama lẫn thực tế là điểm thu hút của show hẹn hò. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Tính đến thời điểm này trong năm, đã có khoảng 20 show hẹn hò thực tế đã hoặc chuẩn bị phát sóng ở Hàn Quốc. Một số show đông người xem có thể kể đến là EXchange 2 trên nền tảng phát trực tuyến Tving, I'm Solo trên ENA Play và SBS Plus, Change Days 2 trên Kakao TV và Love After Divorce 3 của MBN.

Niềm vui của kẻ ngoài cuộc

Theo Korea JoongAng Daily, khán giả và đặc biệt là lớp trẻ Hàn Quốc dành sự chú ý lẫn thích thú cho các show hẹn hò bởi họ thích tưởng tượng mình là một trong những người tham gia.

Theo đó, ngày càng có nhiều người khao khát được tận hưởng một cuộc sống tình yêu, ngay cả khi chỉ là gián tiếp, nhất là kể từ khi dịch bệnh Covid-19 biến việc gặp gỡ các đối tượng mới trở nên khó khăn hơn.

“Đôi khi tôi thích xem các chương trình và nghĩ rằng mình là một trong các thí sinh”, Jung Si-eun (26 tuổi), người nhận mình là của fan cứng của EXchange 2, cho biết.

“Tuy nhiên, thật kỳ lạ, tôi xem những chương trình này dễ dàng hơn nhiều khi tôi không hẹn hò, bởi vì khi đó tôi chỉ đơn thuần quan sát những người khác với tư cách là một người ngoài cuộc", Si-eun giải thích thêm.

Tại Hàn Quốc, số hộ gia đình một người đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2020, trong khi tỷ lệ kết hôn và sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục. Ảnh: AFP.

Điều này phần nào phản ánh tình trạng đang phổ biến ở xứ củ sâm: giới trẻ ngại kết hôn, yêu đương và lười ngay từ chuyện hẹn hò.

Theo cuộc khảo sát mới nhất thực hiện trên 2.464 đàn ông và phụ nữ độc thân do Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc công bố vào năm 2019, 74,2% nam giới và 64,3% nữ giới cho biết họ không hẹn hò.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Hàn Quốc cho thấy số lượng các cặp vợ chồng mới kết hôn cũng đang giảm: 190.000 cặp kết hôn vào năm 2021, giảm 9,8% so với năm 2020 khi có 213.500 cặp kết hôn. Nhìn chung, số lượng các cuộc hôn nhân đã giảm đều đặn suốt gần 4 thập kỷ qua, kể từ những năm 1980.

Giáo sư tâm lý học Lim Myung-ho phân tích: “Đông người đang sống một cách gián tiếp thông qua các chương trình truyền hình. Về cơ bản, mối quan tâm của công chúng đối với tình yêu hay tình dục không hề giảm đi.

Nhưng giờ đây, mọi người có thể gián tiếp trải nghiệm việc hẹn hò thông qua việc xem các show hẹn hò. Tôi tin rằng các chương trình kiểu vậy đang ngày càng nở rộ vì họ cung cấp những câu chuyện và khoảnh khắc lãng mạn, đóng vai trò bổ sung cho thực tế thiếu tình yêu của giới trẻ".

Việc quan sát một cách thụ động bất kỳ xung đột nào nảy sinh từ góc nhìn của người thứ ba, giúp người xem chứng kiến, quan sát, cảm nhận cuộc sống tình yêu một cách dễ chịu mà không có gánh nặng.

Theo nhà phê bình văn hóa Jeong Deok-hyun, khoảng cách khi xem từ góc nhìn của người thứ ba là yếu tố quan trọng không kém các yếu tố khác như drama, ngoại hình người chơi.

“Khi phải xoay xở với mối quan hệ của chính mình, bạn sẽ có cảm giác mệt mỏi nhất định, cho dù đó là tương tác với người yêu hay là quan hệ vợ chồng phức tạp. Vì vậy, thay vì các mối quan hệ thực sự, khán giả chuyển qua theo dõi người khác tán tỉnh, yêu nhau trên sóng truyền hình".

Muốn là một phần của những khoảnh khắc yêu đương nhưng lười hẹn hò, giới trẻ Hàn Quốc bù đắp phần thiếu hụt bằng cách xem các thí sinh tán tỉnh nhau trong show thực tế. Ảnh: Single's Inferno.

Người xem muốn cảm xúc thật

Ý tưởng về các chương trình hẹn hò vẫn luôn tồn tại, nhưng xu hướng mới nhất về những người tham gia không phải là người nổi tiếng khiến chúng trở nên gần gũi hơn với công chúng.

Các chương trình hẹn hò dành cho những người nổi tiếng khá ăn khách vào đầu những năm 2000, bao gồm X-Men (2003-2007) của SBS, Real Romance Love Letter (2004-2006), Match Made in Heaven của MBC (2002-2003) và We Got Married (2008-2017).

Ba chương trình ra đời trước có nội dung xoay quanh những người nổi tiếng tán tỉnh hoặc qua lại với nhau với mục đích cuối cùng là mai mối.

Khi mô típ này dần nhàm chán, show We Got Married nảy ra ý tưởng thể hiện cuộc sống của người nổi tiếng như những cặp đôi mới cưới.

Cười khúc khích trước những ngôi sao hấp dẫn, tán tỉnh có thể là niềm vui trong một thời gian, song dần người xem bắt đầu muốn có nhiều cảm xúc thật hơn.

“Mọi người muốn thấy những cảm xúc thực sự, tích cực hay tiêu cực - không phải là những câu thoại theo kịch bản mà những người sáng tạo đã đưa ra. Các chương trình truyền hình thực tế trở thành phương án lên ngôi, dù yếu tố 'diễn' chưa bao giờ mất đi", nhà phê bình văn hóa Jeong Deok-hyun đánh giá.

Dù nhận nhiều ý kiến khen chê khác nhau, song không thể phủ nhận sự thành công và ăn khách của chương trình truyền hình hẹn hò thực tế Địa ngục Độc thân (Single's Inferno) ra mắt vào năm ngoái.

Poster của show EXchange 2. Ảnh: TVing.

Mỗi tập sau khi phát sóng đều thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng lẫn các phương tiện truyền thông, cùng nhận xét về những thí sinh trong show lẫn phân tích, mổ xẻ các hành động của họ trong tập đó.

Kể từ đó, trong một thời gian ngắn, một loạt show khác với cùng chủ đề liên quan lần lượt ra mắt ở xứ kim chi, với người tham gia chủ yếu là những cá nhân bình thường, chưa từng lên sóng truyền hình.

Khi độ cạnh tranh sự chú ý của người xem thêm phần gay gắt, nội dung các chương trình cũng biến thành cuộc đua xem bên nào độc đáo, hấp dẫn hơn như sống chung với người yêu cũ, bắt 8 cô gái đối đầu với nhau để giành được trái tim của một người đàn ông...

Chương trình EXchange đưa các thí sinh, những người đã chia tay vì nhiều lý do, đến sống cùng nhau. Trong khi suy nghĩ về mối quan hệ và cuộc chia tay trước đây, những người này tích cực tương tác để xác định xem họ muốn tìm một tình yêu mới hay quay lại với người cũ.

First Love, Again, chương trình hẹn hò mới trên kênh truyền hình cáp MBC every1, cũng có format tương tự, xoay quanh những người gặp lại mối tình đầu sau nhiều năm xa cách.

Các thí sinh mời mối tình đầu của họ đến ngôi nhà chung với những người độc thân khác. Họ vừa dành thời gian ôn lại kỷ niệm cùng người cũ, vừa dành cơ hội tìm hiểu những thí sinh khác.