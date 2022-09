Niềm vui khai trường của học sinh tiểu học tại TP.HCM

Hoạt động trò chơi và tuyên truyền tại lễ khai giảng của trường Tiểu học Hưng Việt là một trong những nỗ lực thuộc chương trình “Sạch khuẩn đến trường - Cùng Lifebuoy đưa 10.000 trẻ em an toàn trở lại trường” do Lifebuoy phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo khởi xướng, nhằm góp phần đem đến một mùa tựu trường an toàn, sạch khuẩn cho học sinh trên khắp Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại nhà trường, nhãn hàng còn tổ chức nhiều chương trình thiết thực khác như ra mắt bảng nội quy bảo đảm sức khỏe, trao tặng 10.000 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn để các em có điều kiện quay trở lại học tập an toàn...