Nicole Kidman từng mất vai mơ ước về tay Julia Roberts

Do không nổi tiếng bằng Julia Roberts hồi thập niên 1990, Nicole Kidman đã không thể giành được vai chính trong tác phẩm lãng mạn “Notting Hill” (1999).

Hôm 13/10, Nicole Kidman tham gia talk show để quảng bá cho mini-series The Undoing sắp lên sóng. Đây là loạt phim có cô và tài tử Hugh Grant đóng chính.

Thiên nga Australia kể rằng trước đây cô khao khát tham gia hai tác phẩm của Grant là Notting Hill (1999) và Love Actually (2003). Nhưng cuối cùng, cô chỉ được góp mặt trong Love Actually qua phân cảnh nhỏ.

"Tôi thực sự muốn đóng vai của Julia Roberts trong Notting Hill. Nhưng tôi không đủ nổi tiếng và tài năng như chị ấy", Kidman kể về lý do bị từ chối.

Hugh Grant và Julia Roberts trong Notting Hill. Ảnh: Independent.

Trong dự án ra mắt năm 1999, Julia Roberts đảm nhận vai Anna Scott - một minh tinh nổi tiếng ở Hollywood phải lòng chủ hiệu sách quyến rũ William Thacker (Hugh Grant).

Tác phẩm nhận hơn 85% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, đạt 7,1 điểm dựa trên 98 bài bình luận của chuyên gia. Cây bút Derek Elle của Variety mô tả phim "tài tình và e lệ", cũng như so sánh tác phẩm với Four Weddings and a Funeral. Notting Hill cũng từng nhận ba đề cử tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 57.

Notting Hill là một trong những bộ phim tâm huyết của Julia Roberts, giúp cô khẳng định vị thế siêu sao. Đến nay, vợ cũ Tom Cruise vẫn tiếc nuối vì không có cơ hội đóng chính bộ phim.

Nicole Kidman thừa nhận không nổi tiếng bằng Julia Roberts. Ảnh: Pop Sugar.

Nicole Kidman và Julia Roberts đều sinh năm 1967. Cả hai có xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều là tên tuổi thực lực của giới điện ảnh. Cặp minh tinh đã gặt hái vô số giải thưởng danh giá, gồm Oscar, Quả Cầu Vàng và BAFTA.

Năm 2015, sau khi hợp tác chung trong Secret in Their Eyes, Kidman và Roberts trở nên thân thiết ngoài đời. Hiện tại, Roberts không hoạt động sôi nổi như trước, còn minh tinh người Australia vẫn miệt mài làm nghệ thuật.

Sắp tới, cô tái ngộ khán giả qua The Undoing. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết You Should Have Known (2014) của Jean Hanff Korelitz với nội dung kể về một nhà trị liệu gặp nhiều biến cố trong cuộc sống.