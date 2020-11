Nicole Kidman hy vọng cùng Hugh Grant tạo thành bộ đôi quyến rũ

Minh tinh người Australia và Hugh Grant vào vai hai vợ chồng trong “The Undoing”. Cô hy vọng khán giả có thể cảm nhận được sự ăn ý giữa cô với bạn diễn.

Theo Daily Mail, Nicole Kidman và Hugh Grant vào vai hai vợ chồng ở mini-series The Undoing. Trong phim, cả hai phải diễn một số cảnh thân mật, nóng bỏng. Thiên nga Australia mong rằng người xem có thể cảm nhận được những khao khát thầm kín bên trong hai nhân vật do họ thể hiện.

“Hy vọng tôi và Hugh sẽ trở thành một đôi quyến rũ, ăn ý trên màn ảnh. Để phối hợp tốt, chúng tôi đã ở cùng nhau một thời gian. Tôi hy vọng khán giả muốn chúng tôi là một đôi, một đôi chỉ tồn tại trên màn ảnh”, Nicole Kidman chia sẻ.

Nicole Kidman và Hugh Grant đóng chính trong The Undoing. Ảnh: Sky.

Nữ diễn viên đồng thời tiết lộ cô thích xem Normal People - tác phẩm ăn khách của BBC trong năm nay. Cô khen phim tuy có nhiều cảnh nóng nhưng được xử lý rất tinh tế.

“Có rất nhiều cảnh 18+ trong Normal People, nhưng các diễn viên đều cảm thấy không gian xung quanh an toàn để họ thoải mái và thân mật với nhau. Đó là một bộ phim tinh tế. Tôi hy vọng các thế hệ sau sẽ tiếp tục theo dõi tác phẩm”.

Với Hugh Grant, tài tử đùa rằng anh cần đóng phim để trốn khỏi các con ở nhà. Song, cảm xúc thực sự của nam diễn viên là: “Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu được đến New York. Nhưng tới nơi rồi, tôi lại nhớ gia đình da diết”.

Nicole Kidman trong một phân cảnh The Undoing. Ảnh: LMK.

Mini-series The Undoing có nội dung dựa trên tiểu thuyết You Should Have Known (2014) của nhà văn Jean Hanff Korelitz. Trong phim, Grace Sachs (Kidman) là một bác sĩ trị liệu thành đạt, hạnh phúc sống bên người chồng Jonathan (Grant) và con trai Henry (Noah Jupe).

Song, bi kịch bắt đầu ập tới khi một người bạn mới quen của cô là Elena (Matilda De Angelis) đột nhiên tử vong, còn Jonathan bỗng dưng mất tích. Hàng loạt bí mật đen tối của gia đình Sachs bị phanh phui từ đây.

Theo thống kê mới đây, Nicole Kidman nằm trong danh sách 10 minh tinh có thu nhập cao nhất năm. Một số nguồn tin cho rằng Netflix phải trả cho Kidman khoản thù lao 8 chữ số tính theo USD để mời cô đóng cùng Meryl Streep trong The Prom.