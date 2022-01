Nicole Kidman chưa học hết lớp 10

Nicole Kidman tự nhận mình “chưa hội đủ điều kiện để trở thành diễn viên” khi tiết lộ cả cô và chồng đều bỏ học giữa chừng.

The News đưa tin khi làm khách mời trên chương trình truyền thanh KIIS FM ngày 18/1, minh tinh Nicole Kidman đã tâm sự với người dẫn Kyle Sandilands về những cột mốc trong sự nghiệp. Nữ diễn viên tiết lộ cả mình và chồng - nhạc sĩ, ca sĩ Keith Urban - đều chưa tốt nghiệp phổ thông.

Chia sẻ về những khó khăn thuở mới vào nghề, Kidman tiết lộ: “Tôi vẫn chưa hội đủ điều kiện để trở thành một diễn viên. Tôi không giỏi tư duy lắm, thậm chí chẳng hoàn thành nổi chương trình lớp 10. Tôi không nhồi nhét nổi mớ kiến thức ấy vào đầu”.

Nicole Kidman và Keith Urban kết hôn năm 2006 và đã có 16 năm hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Getty Images.

“Tôi cũng không học lên lớp 11 và bằng cách nào đó vẫn có sự nghiệp ngày hôm nay. Nói thế này không đúng lắm nhỉ?”, Kidman bổ sung. Tiếp đến, nữ diễn viên gây bất ngờ khi tiết lộ chồng mình cũng bỏ dở việc học từ năm lớp 10. Kidman nói: “Tôi cũng không nghĩ Keith đã học xong lớp 10. Nhưng ta sẽ không bàn chuyện ấy ở đây. Chẳng có gì vẻ vang cả”.

Trong chương trình, Nicole Kidman chia sẻ công việc đầu tiên của cô là nhân viên chỉ số ghế tại Nhà hát Capitol, Sydney, Australia. Quãng thời gian ấy không mang lại cho Kidman nguồn tài chính dồi dào nhưng đã giúp cô tích lũy kinh nghiệm làm nghệ thuật.

Bắt đầu diễn xuất từ năm 1983, tới nay Nicole Kidman đã tạo dựng một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Năm 2003, vai nữ chính ở The Hours (2002) đã mang về cho cô tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Mới đây, tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022, Kidman được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch điện ảnh với vai diễn trong Being the Ricardos (2021).