Nicole Kidman chia sẻ đã phát hoảng khi quay phim mới

“The Northman” là dự án mới của đạo diễn Robert Eggers. Anh là nhà làm phim nổi danh với các tác phẩm kinh dị “The Witch” và “The Lighthouse”.

IndieWire đưa tin The Northman, bộ phim về người Viking thế kỷ X của đạo diễn Robert Eggers, sẽ tiếp tục ghi hình trong tháng 11 tại Ireland sau thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh. Nicole Kidman, ngôi sao của bộ phim, chia sẻ trong bài phỏng vấn hồi tháng 10 với Collider cô sẽ tới phim trường The Northman vào tháng 11 để thực hiện các phân cảnh của mình.

Bên cạnh Kidman, đoàn phim The Northman còn có sự góp mặt của Alexander Skarsgård, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Björk và Anya Taylor-Joy. Alexander Skarsgård sẽ vào vai vị hoàng tử Bắc Âu thực hiện sứ mệnh trả thù cho cái chết của cha.

Dàn diễn viên chính sẽ góp mặt trong The Northman. Ảnh: IndieWire.

“Hiện tại tôi thấy khá hoảng. Nhìn bên ngoài thì bình thản vậy thôi, nhưng bạn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu tôi đâu”, minh tinh chia sẻ về tâm trạng trước khi bắt tay vào dự án The Northman.

Có lẽ nỗi sợ sẽ trở thành điểm mạnh của nữ diễn viên khi tham gia dự án. Kidman từng chia sẻ các màn hóa thân xuất sắc của mình đều là những lần diễn xuất mà không phải bận tâm đến việc cầu kỳ chuẩn bị cho vai diễn.

“Tôi muốn nói là tôi luôn biết những gì mình đang làm. Nhưng cũng không ít lần, các quyết định đến với tôi một cách tự phát và bao hàm rất ít cân nhắc hay thận trọng trong đó”, cô nói.

Với Anya Taylor-Joy, The Northman đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của nữ diễn viên với Eggers sau thành công của The Witch (2015) - tác phẩm giúp cả hai gây dựng tên tuổi trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Chia sẻ với Collider, Taylor-Joy nói: “Robert và tôi đã là bạn trước khi trở thành đồng nghiệp. Việc chúng tôi có cơ hội được làm nghệ thuật cùng nhau một lần nữa thực sự rất tuyệt. Trong thời gian qua, mỗi người đã có những bước trưởng thành nhất định trước khi cùng nhau phát triển một lần nữa.

Tôi rất tự hào khi được trở thành một phần của dự án. Mọi khoảnh khắc trên phim trường đều khiến tôi tự hào. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mang đến cho thế giới một tác phẩm độc đáo và chưa từng có”.

The Northman đánh dấu màn tái ngộ của Nicole Kidman và Alexander Skarsgård sau Big Little Lies. Ảnh: Getty Images.

Khi được hỏi liệu The Northman có tiếp tục sử dụng những chi tiết mang tính sử thi như Eggers từng thể hiện trong The Witch và The Lighthouse hay không, Anya Taylor-Joy trả lời: “Đó là Robert Eggers! Khi thấy mọi người xuất hiện trên phim trường vào ngày đầu tiên, tôi đã nghĩ ‘Mọi người sẽ bị lạnh đó. Sẽ không ai cảm thấy dễ chịu, nhưng đổi lại, kết quả rất tuyệt vời. Đó là cách mọi thứ diễn ra’”.

The Northman do Focus Features phát hành tại thị trường Bắc Mỹ. Hãng Universal Pictures chịu trách nhiệm phân phối phim cho các thị trường quốc tế. Hiện, phim chưa được ấn định ngày ra mắt.