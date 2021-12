Nicole Kidman bức xúc khi bị hỏi về cuộc hôn nhân với Tom Cruise

Khi được hỏi về trải nghiệm sau cuộc hôn nhân với Tom Cruise, Nicole Kidman cho biết hai người đã ly hôn quá lâu, mọi chuyện không liên quan đến nhau nữa.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, khi nói về mối quan hệ tình cảm của nhân vật Lucille Ball trong bộ phim Being the Ricardos, Nicole Kidman đã bức xúc khi bị đề cập đến cuộc hôn nhân cũ của cô và Tom Cruise.

Cụ thể, khi được hỏi liệu có sự phân biệt giới tính nào trong cuộc hôn nhân với tài tử Mission Impossible, Nicole Kidman trả lời: "Tôi mong bản thân không bị biến thành chuồng bồ câu". Cô còn cho rằng nếu là đàn ông, cô sẽ không bị đặt câu hỏi này.

"Bạn không thể khiến mọi người cư xử theo cách bạn muốn và đôi khi bạn sẽ yêu một người mà không thể dành trọn phần đời còn lại ở bên bạn. Mọi chuyện rất liên quan đấy. Bạn có thể có con với người ấy hoặc không, nhưng bạn vẫn sẽ yêu say đắm người ấy", nữ diễn viên nói về tình cảm của nhân vật trong phim.

Nicole Kidman nói về phân biệt giới tính khi được hỏi tới cuộc hôn nhân cũ với Tom Cruise.

Khi được hỏi những ý kiến trên có phải là kết quả phản ánh cuộc hôn nhân đã qua của Kidman và Cruise không, minh tinh người Australia khẳng định: "Không, hoàn toàn không".

"Ý tôi là, mọi chuyện qua lâu đến mức không thể đặt ngang với nhau để so sánh nữa rồi", Nicole Kidman giải thích thêm.

Về vấn đề phụ nữ phải ở nhà sau khi kết hôn, cô chia sẻ quan điểm: "Tôi không muốn bị nuôi nhốt theo cách đó, điều này chẳng khác gì phân biệt giới tính".

Nicole Kidman và Tom Cruise kết hôn vào năm 1990 và ly hôn vào năm 2001. Họ có chung hai con nuôi là Isabella (29 tuổi) và Connor (26 tuổi).

Minh tinh 54 tuổi được khen ngợi khi hóa thân thành biểu tượng truyền hình Lucille Ball trong bộ phim Being the Ricardos. Vai diễn này dự kiến ​giúp Nicole Kidman nhận được một đề cử Oscar.