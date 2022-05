Nicole Kidman bị xóa khỏi video về sự nghiệp của Tom Cruise

Trong đoạn phim tư liệu tri ân sự nghiệp diễn xuất của tài tử Tom Cruise chiếu tại LHP Cannes 2022, toàn bộ hình ảnh của Nicole Kidman đã bị cắt bỏ.

Lễ khai mạc LHP Cannes lần thứ 75 đã diễn ra ngày 17/5. Tom Cruise là một trong các ngôi sao sáng nhất Cannes 2022 khi có màn xuất hiện hoành tráng trên thảm đỏ sự kiện ngày 18/5 với đoàn máy bay chiến đấu nhào lộn trên không và tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả dưới mặt đất.

Tom Cruise tới Cannes để quảng bá cho bom tấn Top Gun: Maverick - sẽ có buổi công chiếu tại sự kiện. Đây cũng là lần đầu tài tử đặt chân đến LHP Cannes sau ba thập kỷ. Ngôi sao hành động Hollywood đã tham gia chương trình Master Class Conversation với nhà báo Pháp Didier Allouch tại rạp Debussy để chia sẻ về gia tài điện ảnh của mình. Trong chương trình, ban tổ chức đã trình chiếu một video dài 13 phút tóm tắt sự nghiệp diễn xuất của tài tử.

Theo Variety, đoạn phim kỷ niệm đã liệt kê mọi tác phẩm Tom Cruise tham gia diễn xuất, không phân biệt lớn nhỏ. Tuy nhiên, các đoạn phim đều vắng mặt một nhân vật quan trọng với cả đời tư và sự nghiệp diễn xuất của tài tử - minh tinh Nicole Kidman.

Kidman đã chung sống với Tom Cruise trong 11 năm và cùng chồng cũ góp mặt trong ba tác phẩm điện ảnh gồm Days of Thunder (1990), Far and Away (1992) và Eyes Wide Shut (1999). Tuy nhiên, không có một khung hình nào của minh tinh được dựng vào video kỷ niệm.

Tom Cruise xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes hôm 18/5. Ảnh: Getty Images.

Người tham gia sự kiện chỉ được xem cảnh Tom Cruise lái xe trong Days of Thunder thay vì những cảnh tình cảm của cặp nghệ sĩ khi ấy đang thuở mặn nồng. Với Far and Away - tác phẩm lấy bối cảnh nước Mỹ thập niên 1890 với Cruise và Kidman thủ vai những người nhập cư từ Ireland tìm kiếm vận may nơi xứ người - ban tổ chức đã chỉ lấy cảnh nhân vật của tài tử cưỡi ngựa.

Tương tự, với Eyes Wide Shut, toàn bộ màn tung hứng của Nicole Kidman và Tom Cruise trong vai một cặp vợ chồng đồng sàng dị mộng đã bị gạt sang một bên để chọn lấy cảnh tài tử gỡ bỏ chiếc mặt nạ. Đây đều không phải những cảnh phim nổi tiếng nhất, mang tính đại diện cho ba tác phẩm.

Việc Nicole Kidman cố tình bị bỏ quên càng trở nên rõ ràng khi so sánh với cách ban tổ chức LHP Cannes chọn trích đoạn từ các tác phẩm còn lại.

Đoạn trích phim Rain Man (1988) có sự hiện diện của Dustin Hoffman, Kirsten Dunst xuất hiện trong cảnh phim Interview with the Vampire (1994), trích đoạn Jerry Maguire (1996) có Renée Zellwegger hay Penelope Cruz xuất hiện ở cảnh phim Vanilla Sky (2001)…

Dù Nicole Kidman không xuất hiện trong video kỷ niệm, Tom Cruise vẫn nhắc đến bộ phim đóng cùng vợ cũ trong chương trình Master Class. Tài tử nhận được câu hỏi về cảnh phim mãnh liệt trong Eyes Wide Shut, khi nhân vật của Kidman mô tả cảnh ngoại tình trong tưởng tượng cho người chồng (Tom Cruise) đang không lấy gì làm thoải mái.

Nam diễn viên nói: “Chúng tôi đã cùng bàn bạc để tìm ra màu sắc cho cảnh phim: Stanley Kubrick, Nic và tôi”.