Nicolas Cage và những ngôi sao Hollywood bí mật kết hôn

Sau nhiều tháng bị truyền thông đặt nghi vấn, Ed Sheeran cuối cùng cũng xác nhận đã âm thầm làm đám cưới với người yêu lâu năm vào Giáng Sinh 2018. Theo Us Weekly, hôn lễ chỉ có khoảng 40 người tham dự. Trước đó, nam ca sĩ từng gọi Cherry là “vợ” trong bài hát Remember the Name. "Ca khúc được viết trước khi tôi và Cherry kết hôn", giọng ca Shape of You trả lời phỏng vấn.