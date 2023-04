Nicolas Cage kể chuyện nợ 6 triệu USD vì lao vào bất động sản

Tài tử "Ghost Rider" cho biết trong quá khứ, anh phải làm việc miệt mài để trả nợ và tiếp tục công việc diễn xuất.

People đưa tin Nicolas Cage tiết lộ quá khứ thua lỗ vì đầu tư bất động sản. Sao phim Con Air từng làm việc cật lực để trả khoản nợ 6 triệu USD .

"Tôi đã đầu tư quá nhiều vào bất động sản. Khi thị trường sụp đổ, tôi không thể thoát ra kịp thời. Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ phải nộp đơn xin phá sản và đã hoàn trả số tiền khoảng 6 triệu USD cho chủ nợ. Công việc trở thành thiên thần hộ mệnh của tôi trong khoảng thời gian đó", Cage chia sẻ trong chương trình 60 Minutes Sunday của CBS.

Thừa nhận đó là quãng thời gian đen tối, tài tử sinh năm 1964 cho biết may mắn là công việc của anh luôn trong trạng thái hoạt động.

Nicolas Cage tiết lộ đã làm việc cật lực để vượt qua khoảng thời gian tối tăm. Ảnh: The Times.

Trải lòng với GQ vào năm ngoái, Nicolas Cage cũng nói có thời điểm anh nhận nhiều dự án cùng lúc để cứu vãn vấn đề tài chính. Trong đó, có những tác phẩm bị chê bai, nhưng anh không bận lòng.

"Cuộc sống của tôi trở nên bận rộn khi tôi đóng liên tiếp 4 phim trong một năm. Tôi đã cố gắng cống hiến hết mình để các tác phẩm có được chất lượng tốt. Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Không phải tất cả đều thành công", Nicolas Cage chia sẻ.

Trước đó, khi trò chuyện trên New York Times, tài tử từng bày tỏ tâm huyết với sự nghiệp diễn xuất: "Tôi trở thành người đàn ông tốt hơn khi làm việc. Tôi không thể chìm đắm trong rượu chè và mắc thêm sai lầm. Tôi muốn có mặt trên phim trường và được diễn xuất".

Nicolas Cage đang trở lại mạnh mẽ tại Hollywood qua bộ đôi tác phẩm The Old Way và Renfield trong năm nay. Ngoài ra, nam diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Riko Shibata khi chào đón con gái đầu lòng hồi tháng 9/2022.