Nicolas Cage diện đồ đồng điệu với vợ thứ 5 trên thảm đỏ

Tài tử "Ma tốc độ" đưa vợ trẻ đi sự kiện sau nửa năm đón con chung. Cả hai thể hiện cử chỉ tình cảm trên thảm đỏ.

Ngày 29/3 (giờ Mỹ), dàn sao đổ bộ thảm đỏ buổi công chiếu tác phẩm Renfield ở thành phố New York, Mỹ. Nicolas Cage, nam chính của phim, nắm tay vợ trẻ khi chụp ảnh trước ống kính.

Page Six cho biết bộ đôi diện trang phục đồng điệu, in hình động vật. Trang phục sọc hổ của Nicolas Cage được khen ngợi. Trong bộ phim hài kinh dị của đạo diễn Chris McKay, anh thủ vai Bá tước Dracula.

Riko Shibata, 29 tuổi, không còn lạ lẫm trước sự vây quanh đông nghịt của phóng viên. Sau gần nửa năm sinh con cho chồng, Shibata lấy lại vóc dáng thon gọn. Phong cách ăn mặc của cô được nhận xét thăng hạng.

Nicolas Cage nắm chặt tay vợ ở sự kiện. Ảnh: Shutterstock.

Nicolas Cage đang trở lại Hollywood trong loạt tác phẩm sau khoảng thời gian vắng bóng. Tài tử Ma tốc độ cho thấy phong độ xuất sắc khi liên tiếp cho ra mắt Renfield và The Old Way trong năm nay. Thời gian qua, anh tạm gác nghiệp diễn để chăm lo tổ ấm nhỏ.

Hồi tháng 3/2021, Cage bất ngờ đăng ảnh kết hôn với Shibata. Buổi lễ được tổ chức trong không gian ấm cúng ở khách sạn Wynn, thành phố Las Vegas, Mỹ. Chia sẻ với Us Weekly, tài tử cho biết anh làm lễ thành hôn với người yêu từ ngày 16/2. "Chuyện này là thật. Chúng tôi rất hạnh phúc", Cage nói.

Tài tử Ma tốc độ gặp Riko Shibata ở Shiga, Nhật Bản vào năm 2020. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm dù hơn kém nhau đến 30 tuổi. Shibata từng bị mang tiếng quen ngôi sao Hollywood vì danh tiếng và tiền bạc từ người đàn ông này.

Đôi uyên ương trong lễ cưới năm 2021. Ảnh: People.

Theo Us Magazine, Shibata là người phụ nữ thứ 5 Cage lấy làm vợ. Năm 2019, nam diễn viên kết hôn với Erika Koike nhưng chia tay sau đó 4 ngày. Trước đó, anh đã làm lễ cưới với Alice Kim, Lisa Marie Presley và Patricia Arquette. Diễn viên 59 tuổi có một con trai với Alice Kim và người con khác với bạn gái cũ là Christina Fulton.