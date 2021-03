Nicolas Cage - 'dị nhân' 5 lần cưới vợ, ly hôn sau 4 ngày

Trái với sự nghiệp điện ảnh thăng tiến, đường tình duyên của Nicolas Cage lận đận. Cuối cùng, nam diễn viên tìm được bến đỗ bên người vợ thứ năm kém 31 tuổi.

“Có những câu hỏi tôi muốn hỏi Nicolas Cage trong nhiều năm. Tôi muốn biết lý do Cage - diễn viên siêu thực của Hollywood có thể đóng nhiều phim như vậy”, cây bút David Marchese viết trên The New York Times.

Phóng viên ngồi trong căn phòng riêng ở một nhà hàng kiểu Italy, cách Las Vegas Strip không xa, trong đầu mãi đeo bám những câu hỏi về Cage.

Anh ấy mở cửa phòng, xuất hiện với năng lượng vui vẻ. Cage có dáng vẻ khá cao lớn. Anh mang kính râm, mang nhẫn to, khoác áo nhung đen bên ngoài áo thun phong cách Lý Tiểu Long.

Thời điểm đó, anh bận chuẩn bị đến Liên hoan phim Quốc tế Toronto. Để mở đầu cho hàng loạt câu hỏi về mình, ngôi sao Ma tốc độ khẳng định: “Tôi không phải Stravinsky hay Van Gogh. Nhưng những thần tượng của tôi luôn bị hiểu lầm, tôi cũng vậy. Tôi không thể biết mọi người muốn gì hay nghĩ gì về tôi”.

Nicolas Cage sau đó giở menu, thoải mái trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.

Kẻ điên loạn trong điện ảnh

Nicolas Cage theo đuổi nghiệp diễn từ sớm. Anh theo học khoa kịch nghệ tại trường trung học Beverly Hills nhưng bỏ ngang từ năm 17 tuổi. Tên đi diễn của nam diễn viên lấy cảm hứng từ anh hùng Marvel Luke Cage và nhà soạn nhạc John Cage.

Bắt đầu từ vai diễn nhỏ trong Fast Times at Ridgemont High, anh sau đó gây ấn tượng với Rumble Fish và Valley Girl. Cho đến khi xuất hiện với vai diễn Ben Sanderson trong Leaving Las Vegas (1995), anh đã mang về tượng vàng Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.

Sự nghiệp điện ảnh của sao phim Mandy trải dài theo từng giai đoạn, từ những bộ phim hài thập niên 1980, phim hành động 1990 và những tác phẩm kinh dị vào thế kỷ 21, đến nay có hơn 100 tác phẩm.

Nicolas Page có sự nghiệp điện ảnh đồ sộ.

Đóng nhiều phim là chuyện bình thường, thậm chí có nhiều diễn viên vượt mặt Nicolas Cage về số lượng tác phẩm. Tuy nhiên, phương pháp hóa thân vào nhân vật của nam diễn viên đến nay vẫn là huyền thoại.

Để chuẩn bị cho vai diễn trong Leaving Las Vegas, anh thuê Tony Dingman - nam diễn viên nổi tiếng say xỉn - làm “cố vấn uống rượu” cho mình. Thực tế là đạo diễn Mike Figgis rất sốc với quyết định này, khi có một kẻ say xuất hiện trên phim trường làm cố vấn cho Cage.

Đối với Bad Lieutenant, nam diễn viên thậm chí hít saccharine - một chất tạo ngọt - để đưa mình vào suy nghĩ của kẻ nghiện ma túy. “Tôi nghĩ đạo diễn Werner Herzog hoảng sợ vì cách làm của mình”, anh trả lời phỏng vấn.

Với Nicolas Cage, nam diễn viên luôn muốn mình đa dạng ở nhiều thể loại vai. “Tôi có thể đóng phim chủ nghĩa hiện thực, nhưng tôi muốn cho mọi người biết rằng tôi đa dạng về khả năng diễn xuất. Tôi là người hâm mộ lớn của sự đồng bộ nghệ thuật”, anh khẳng định với The New York Times.

Sai lầm về Nicolas Cage

“Điều mà tôi thường nghe về Nicolas Cage là anh ấy trông rất kỳ lạ, gương mặt không có điểm nào giống với ngôi sao điện ảnh”, cây bút Emma Brockes viết trên The Guardian.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, nhiều người phải đồng ý rằng, nam diễn viên hội tụ nhiều “tinh hoa điện ảnh” trên gương mặt. Anh ấy có khuôn mặt và chiếc mũi dài của Max Schreck, vầng trán cao của Werner Krauss và đôi mắt hoang dã của Klaus Kinski.

Đây cũng là những diễn viên mà anh phấn đấu để đạt được, trở thành họ trong tương lai. “Tôi luôn cố gắng đưa những cử chỉ, động tác mình học được vào phim. Thật sai lầm khi có người nghĩ rằng điện ảnh là điều dễ dàng”, nam diễn viên nói.

Về gương mặt của Nicolas Cage, ngay cả đạo diễn tai tiếng Woody Allen cũng từng khẳng định: “Cậu có đôi mắt đẹp nhất, tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt như vậy”.

Vẻ ngoài của Nicolas Cage luôn là đề tài bàn tán của khán giả.

The Guardian cho rằng chỉ với câu nói của Allen, tài tử sinh năm 1964 hoàn toàn có thể đóng vai chính lãng mạn cho đến những kẻ tâm thần. Sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên đã chứng minh rằng mọi nhận định trước đó về Cage đều sai lầm.

Tuy thường bị đánh giá thấp khả năng diễn xuất, Cage cho rằng anh đủ tự tin để phá bỏ những định kiến về mình. “Giới phê bình ở Hollywood cho rằng tôi chỉ có thể đóng các nhân vật cường điệu. Điều đó quá sai lầm”, anh khẳng định.

Trong buổi phỏng vấn với The Guardian, Nicolas Cage cũng cho rằng truyền thông thật sai lầm khi nói rằng anh đóng phim chỉ vì tiền, làm phim vì thế lực nào đó ở Hollywood yêu cầu chứ không thực sự là đam mê.

Trong cuộc trò chuyện với The New York Times, phóng viên đặt câu hỏi vì sao anh làm việc nhiều như vậy, thậm chí đòi đóng đến 150 phim, nhưng thực tế điều đó có khả thi không.

“Tôi muốn học hỏi những thần tượng điện ảnh. Những năm 1970, tôi từng xem Rock Hudson trên McMillan & Wife, Dennis Weaver trong McCloud và Peter Falk trong Columbo. Họ đều có sự nghiệp đồ sộ. Tôi chỉ muốn tìm lại cảm giác mà tôi từng trải qua khi còn là một đứa trẻ”, nam diễn viên trả lời.

Gã trai si tình

“Tôi là nhạc sĩ punk rock. Tôi thích nổi loạn và không muốn có bất kỳ sự thoải mái nào khi ở nhà”. Phát ngôn của Nicolas Cage với The Guardian như lời khẳng định anh là chàng trai nổi loạn từ công việc đến đời thực, trong đó có chuyện tình cảm.

“Nicolas Cage lại cưới vợ?” có lẽ là câu hỏi lớn nhất về nam diễn viên, sau khi anh công khai kết hôn với Riko Shibata kém nam diễn viên đến 31 tuổi.

Ở tuổi 57, sao phim Ma tốc độ không còn là người ồn ào. Anh kết hôn trong lặng lẽ từ hôm 16/2 nhưng đến nửa tháng sau đó mới công bố với truyền thông.

Hôn lễ được tổ chức nhỏ gọn ở khách sạn Wynn, Las Vegas, Mỹ. “Chuyện này là thật, chúng tôi đang rất hạnh phúc", nam diễn viên nói với People.

Tài tử Mandy tìm được bến đỗ sau bao năm tình duyên lận đận.

Nicolas Cage và bà xã gặp nhau tại Nhật Bản từ đầu năm 2020. Việc hơn kém tận 31 tuổi khiến hai người gặp nhiều khó khăn. Shibata thậm chí bị chỉ trích là quen Cage chỉ vì tiền. Song, họ đã chứng minh tình cảm khi gắn bó được một năm và tiến tới cuộc hôn nhân nhỏ gọn nhưng hạnh phúc.

Dịch Covid-19 cũng là dịp chứng minh tình cảm của sao phim Face Off và bà xã. “Cô ấy phải về Tokyo, Nhật Bản. Tôi ở lại Nevada tiếp tục công việc. Tình cảm chúng tôi vẫn đong đầy tuy không sống gần nhau”, nam diễn viên nói.

Trước khi tìm được hạnh phúc bên bà xã kém 31 tuổi, tình cảm của Nicolas Cage gặp nhiều trắc trở.

Cuộc hôn nhân ồn ào nhất là với Erika Koike, nghệ sĩ make up người Nhật. Hai người tổ chức hôn lễ từ tháng 3/2019 nhưng lại tuyên bố ly hôn chỉ sau 4 ngày cưới. “Tôi không làm chủ được bản thân nên quyết định kết hôn vội”, nam ca sĩ giải thích với truyền thông.

Đây là lần thứ 4 nam diễn viên tổ chức đám cưới nhưng cách cuộc hôn nhân trước đó đến 15 năm. Năm 2004, tình yêu hoàng tử - Lọ Lem đời thực xảy đến với Nicolas Cage. Nam diễn viên hẹn hò Alice Kim, lúc ấy cô làm phục vụ tại một nhà hàng ở Los Angeles.

Sau 6 tháng lui tới dùng bữa và hẹn hò, tài tử sinh năm 1964 kết hôn với Kim. Hai người nhanh chóng có một con trai và đặt tên theo nhân vật trong truyện tranh của DC. Việc đặt tên con là Kal-El Coppola trùng với sở thích đọc truyện của tài tử nổi tiếng Hollywood.

Mối tình giữa hoàng tử Nicolas Cage và “Lọ Lem” Alice Kim kéo dài 12 năm. Hai người giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết sau khi ly hôn. Cô thậm chí còn đến dự đám cưới của chồng cũ với Riko Shibata.

“Lận đận” thường để chỉ về tình yêu của phái đẹp, nhưng với Nicolas Cage, điều đó vẫn xảy ra. Năm 2002, cuộc hôn nhân giữa Lisa Marie Presley - con gái duy nhất của huyền thoại Elvis Presley và Nicolas Cage được giới Hollywood và người hâm mộ mong đợi.

Hai ngôi sao hẹn hò từ tháng 7/2002 và nhanh chóng tổ chức hôn lễ tại Hawaii, Mỹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 108 ngày và đi vào lịch sử những mối tình ngắn ngủi nhất Hollywood. “Tôi phải lòng Lisa từ lần đầu gặp mặt nhưng lại không giữ được vì tính cách cả hai quá dữ dội, ít khi chịu nhường nhịn nhau”, nam diễn viên nói về quyết định chia tay.

Sau khi ly hôn, Lisa Marie Presley cũng cho biết cô hối hận vì yêu nhanh cưới vội, song vẫn giữ sự tôn trọng, yêu quý với chồng cũ.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tài tử Ma tốc độ là nữ diễn viên Patricia Arquette. Để cưới được ngôi sao nổi tiếng gợi cảm, Cage chinh phục vợ bằng nhiều cách như cầu hôn bằng váy cưới của bộ tộc cổ ở Myanmar, truy lùng chữ ký hiếm của nhà văn J.D. Salinger…

Có cái kết đẹp nhưng họ cũng chỉ bên nhau được 9 tháng. Sự kết thúc chóng vánh trong cuộc hôn nhân đầu tiên như báo hiệu về cái kết không mấy tốt đẹp về những mối tình sau này.

Ngoài những cuộc hôn nhân ồn ào, Nicolas Cage được xem là ngôi sao đa tình bậc nhất Hollywood, khi hẹn hò toàn mỹ nhân nổi tiếng như người mẫu Christina Fulton, Kristen Zang hay thậm chí là tin đồn yêu “biểu tượng gợi cảm” Angelina Jolie khi đóng chung trong Gone in 60 Seconds.