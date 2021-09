Nicolas Cage đã đóng 117 phim

Mỗi năm, Nicolas Cage đóng từ 2-3 bộ phim điện ảnh. Nam diễn viên được mệnh danh là một trong những ngôi sao chăm chỉ nhất Hollywood.

Theo Cinema Blend, Nicolas Cage vẫn miệt mài đóng phim dù có nhiều thông tin cho rằng anh chuẩn bị nghỉ hưu. Gần đây, trong thời gian quảng bá phim Prisoners of the Ghostland, nam diễn viên cho biết anh chỉ tạm nghỉ ngơi sau khi hoàn thành hai dự án đang thực hiện. Cage không có ý định rút khỏi Hollywood.

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly, khi được hỏi về việc nghỉ hưu, tài tử Mỹ nói: "Không! Không! ĐIều đó không thể xảy ra. Điện ảnh giống như thần hộ mệnh của tôi, tôi cần điều đó. Tôi thấy khỏe mạnh hơn khi làm việc. Điện ảnh giúp tôi sống tích cực. Tôi không bao giờ nghỉ hưu".

Nicolas Cage trong bộ phim Pig ra mắt năm nay. Ảnh: Cinema Blend.

Sao phim Ma tốc độ nói anh thấy buồn cười khi nhiều người cho rằng anh đóng quá nhiều phim. Cage tiết lộ anh chỉ đóng khoảng 117 bộ phim, những ngôi sao như James Cagney và Humphrey Bogart đều đóng hàng trăm bộ phim. "Tôi chỉ trả lời là 'Rất tiếc, tôi vẫn tiếp tục' khi gặp những lời này", Cage nói.

Theo Cinema Blend, Nicolas Cage là một trong những tài tử miệt mài đóng phim nhất Hollywood. Trong năm 2021, tài tử Mỹ tham gia phim độc lập có nội dung quái dị là Pig và Prisoners of the Ghostland. Sắp tới, anh xuất hiện trong tác phẩm The Unbearable Weight of Massive Talent. Cinema Blend dự đoán Nicolas Cage tiếp tục gây chú ý với phim điện ảnh mới.