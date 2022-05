Nicola Peltz và bạn gái Romeo Beckham khó thân

Đầu tiên, xét về công việc, Nicola Peltz tạo dựng sự nghiệp của mình theo con đường diễn xuất. Ái nữ tỷ phú dấn thân vào showbiz từ năm 2006 nhưng sự nghiệp của cô bắt đầu khởi sắc năm 2010 với vai diễn đột phá Katara trong The Last Airbender. Vợ Brooklyn từng đóng vai Bradley Martin trong bộ phim kinh dị Bates Motel. Nữ diễn viên cũng xuất hiện trong Transformers: Age of Extinction cùng tài tử Mark Wahlberg. Về phía Mia Regan, cô hoạt động với tư cách người mẫu. Cô từng hợp tác với Balmain, Gucci Beauty và British Vogue. Ảnh: @nicolaannepeltzbeckham/@mimimoocher.