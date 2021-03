Nicola Peltz tặng Brooklyn Beckham dây chuyền vàng hình răng khôn

Nicola Peltz thể hiện tình cảm với hôn phu bằng cách tặng quà độc đáo.

Theo Daily Mail, Brooklyn Beckham vừa đăng tải khoảnh khắc được hôn thê - nữ diễn viên Nicola Peltz - tặng quà. Con gái tỷ phú Nelson Peltz có cách thể hiện tình yêu độc đáo. Cô nhờ thợ thủ công chế tác mặt dây chuyền vàng hình răng khôn của cả hai để lưu giữ tình cảm.

Brooklyn Beckham nhận dây chuyền vàng từ vợ.



"Đây là món quà tuyệt nhất từ người bạn thân kiêm vợ sắp cưới của tôi", nhiếp ảnh gia 22 tuổi chia sẻ hình ảnh từ trang cá nhân của hôn thê.

Ngoài ra, theo Metro, Brooklyn Beckham sẽ xuất hiện trên phim trường Lola James với vai trò nhiếp ảnh gia. Lola James là bộ phim do Nicola Peltz viết kịch bản, đồng đạo diễn kiêm diễn viên chính.

"Brooklyn và Nicola là đôi tình nhân sáng tạo. Con trai Beckham có cách chụp ảnh khá ấn tượng. Anh ấy lên phim trường để ghi lại những khoảnh khắc của vợ", nguồn tin nói với Metro.

Brooklyn Beckham cũng cho biết anh háo hức với dự án mới. "Em là người tài năng nhất tôi từng biết. Cuối cùng em đã thực hiện được ước mơ của mình. Em đã nỗ lực hết mình để tạo ra bộ phim tuyệt vời. Anh thấy may mắn vì gặp gỡ dàn diễn viên và cùng em tham gia dự án này", con trai cả Beckham viết trên trang cá nhân.

Để trở thành nhiếp ảnh gia, Brooklyn Beckham từng theo học nhiếp ảnh tại Parsons School of Design, New York, Mỹ, sau đó trở lại Anh thực tập cạnh nhiếp ảnh gia nổi tiếng Rankin. Con trai của Beckham cũng từng xuất bản cuốn sách ảnh mang tên What I See.

Tháng 7/2020, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đính hôn. Hai người phải dời lễ cưới sang năm 2022 vì tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp.