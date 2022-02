Nicola Peltz - ái nữ nhà tỷ phú

Con dâu tương lai của David Beckham là ái nữ của tỷ phú Nelson Peltz. Nhà Peltz lấn át gia đình cựu danh thủ người Anh về độ giàu có.

Theo SCMP, nhà Beckham không đơn thuần là gia đình mà còn là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Nhìn vào thực tế, rất khó có gia đình nào có thể cạnh tranh với nhà Beck từ địa vị, danh vọng, sự giàu có cho đến quyền lực.

Giờ đây, vợ chồng Beckham không còn lo lắng về vấn đề làm lu mờ sui gia khi con của họ kết hôn. Brooklyn Beckham, 23 tuổi cầu hôn Nicola Peltz, 27 tuổi vào mùa hè năm 2020. Cô là con gái của tỷ phú Nelson Peltz.

Theo Elle, hôn lễ được ấn định vào ngày 9/4. Gia đình hai bên đang chuẩn bị cho Brooklyn và vợ sắp cưới. Lễ cưới dự định diễn ra tại biệt thự 27 phòng ngủ của Nelson Peltz ở Palm Beach, Florida, Mỹ trị giá 103,5 triệu USD . Gia thế của Nicola Peltz "không phải dạng vừa".

Nicola Peltz và Brooklyn Beckham kết hôn vào tháng 4. Ảnh: @nicolapeltz.

Con dâu tương lai của nhà Beck

Nicola Peltz dấn thân vào showbiz từ năm 2006 nhưng sự nghiệp của cô bắt đầu khởi sắc năm 2010 với vai diễn đột phá Katara trong The Last Airbender.

Giai đoạn 2013-2015, con gái tỷ phú đóng vai Bradley Martin trong bộ phim kinh dị Bates Motel. Nữ diễn viên cũng xuất hiện trong Transformers: Age of Extinction cùng tài tử Mark Wahlberg.

Con dâu tương lai nhà Beck có sự nghiệp ổn định trước khi gặp Brooklyn Beckham. Ảnh: @nicolapeltz.

Theo Harper's Bazaar, Peltz hẹn hò Anwar Hadid, em trai của Gigi và Bella, hơn một năm trước khi yêu Brooklyn Beckham. Họ chia tay hồi tháng 5/2018.

Một tháng sau khi chia tay, Anwar Hadid được ghi lại ảnh hôn Kendall Jenner. Sau khi loạt ảnh trên lan truyền trên Internet, Nicola Peltz hủy theo dõi cả gia đình bạn trai cũ trên mạng xã hội.

Gia thế không phải dạng vừa

Nelson Peltz, 79 tuổi là người làm nên đế chế Peltz nổi tiếng ở Anh. Cha của Nicola bỏ học kinh doanh vào năm 1963, hy vọng trở thành huấn luyện viên trượt tuyết. Cơ duyên sau đó giúp ông gia nhập công ty thực phẩm với tư cách là nhân viên giao hàng.

Sau thời gian làm công ăn lương, Nelson Peltz cùng anh trai tự thành lập công ty. Sự nghiệp kinh doanh ăn nên làm ra giúp công ty của ông có doanh thu hàng năm lên đến 150 triệu USD .

Nhiều năm trôi qua, ông đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau. Công ty đầu tư Trian Fund Management hiện tại được định giá 8,5 tỷ USD , theo Forbes.

Theo SCMP, người đứng đầu gia tộc Peltz giàu hơn nhiều lần so với vợ chồng Beckham. Khối tài sản ròng của ông là 1,7 tỷ USD , gấp 4 lần tài sản của cựu danh thủ Anh và vợ cộng lại là 450 triệu USD (số liệu của Celebrity Net Worth).

Nicola Peltz cùng cha mẹ tỷ phú. Ảnh: @nicolapeltz.

Hiện tại, Nelson Peltz sống với người vợ thứ ba là cựu siêu mẫu Claudia Heffner. Họ kết hôn từ năm 1985 và có với nhau 8 người con.

Theo SCMP, Claudia Heffner Peltz, 65 tuổi - mẹ của Nicola Peltz - trở thành bà nội trợ thực thụ cho gia đình đông đúc sau khi từ bỏ sự nghiệp thời trang và làm vợ tỷ phú.

Claudia sống cùng chồng Nelson trong biệt thự 27 phòng ngủ tại khu Bedford giàu có ở ngoại ô New York, Mỹ. Đây là khu vực mà nhiều ngôi sao như Ryan Reynolds, Bruce Willis và Glenn Close từng sống.

Căn biệt thự có hồ nước lớn, thác nước kiểu công viên và sân chơi khúc côn cầu trong nhà chất lượng 5 sao, theo Fortune.

Vợ chồng nhà Peltz cũng sở hữu biệt thự ven biển Palm Beach rộng 44.000 m2 có tên là Montsorrel. Họ từng dùng địa điểm này làm nơi quyên góp cho cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2020.

Anh chị em của Nicola Peltz

Brad Peltz, 32 tuổi là cựu cầu thủ chuyên nghiệp môn khúc côn cầu trên băng. Anh từng chơi cho Thượng nghị sĩ Ottawa trong bốn năm sau khi thắng giải trong cuộc thi tuyển của NHL năm 2009.

Vận động viên thể thao cũng từng theo học tại Khoa chính trị ở ĐH Yale niên khóa 2011-2015. Anh gần đây thành lập công ty chăm sóc sức khỏe Mymo.

Nguồn tin của The Sun cho biết Brad Peltz là chú rể phụ trong hôn lễ của em gái Nicola Peltz và Brooklyn Beckham diễn ra vào tháng 4.

Anh trai khác của Nicola Peltz là Will Peltz. Anh là nam diễn viên, chuyển từ New York đến Los Angeles phát triển sự nghiệp vào năm 2009. Will đóng những vai nhỏ lẻ trong phim truyền hình trước khi có vai diễn trong phim điện ảnh.

Năm 2015, Will Peltz đóng chính trong tác phẩm kinh dị Unfriended. Bộ phim nổi tiếng nhất của Peltz đến hiện tại là Men, Women & Children. Anh có cơ hội hợp tác cùng những ngôi sao hạng A là Jennifer Garner, Adam Sandler và Timothée Chalamet.

Matthew Peltz, 37 tuổi theo đuổi con đường kinh doanh chuyên nghiệp giống cha. Anh là đối tác và là chuyên gia phân tích cấp cao của công ty quản lý đầu tư Trian.

Từ trái qua: Hôn thê của Brooklyn Beckham cùng các anh em Brad Peltz, Will Peltz, Diesel Peltz và Brittany Peltz Buerstedde. Ảnh: @willpeltz, @brittanyleahpeltz.

Anh cũng là giám đốc chuỗi nhà hàng Wendy từ năm 2015 và trở thành phó chủ tịch từ tháng 11/2021. Ngoài ra, Matthew còn nằm trong hội đồng quản trị của Bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình New York.

Theo Forbes, Matthew Peltz tốt nghiệp Đại học Yale. Anh có công việc đầu tiên tại Goldman Sachs chỉ một ngày sau khi tốt nghiệp.

Brittany Peltz Buerstedde, 30 tuổi là chị gái duy nhất của ngôi sao 27 tuổi. Cô từng là vận động viên môn trượt băng nghệ thuật, trước khi theo học tại trường Nghệ thuật Tisch của ĐH New York sau khi gặp chấn thương.

Sau khi kết hôn với Franz Buerstedde, giám đốc điều hành tại Tập đoàn Rhône, cô tạm dừng hoạt động nghệ thuật và sinh hai người con. Brittany và chồng sau đó thành lập công ty quần áo trẻ em Leah + Rae.

Đại dịch Covid-19 buộc công ty của Brittany phải đóng cửa. Vợ chồng cô chuyển đến Miami sống, thành lập cửa hàng thiết kế nội thất có tên là SENA Lifestyle Studio.

Nicola Peltz còn có người anh trai khác tên Diesel Peltz. Người đàn ông 27 tuổi vừa được Forbes vinh danh trong danh sách 30 người trẻ dưới 30 tuổi về lĩnh vực công nghệ.

Diesel hiện là giám đốc điều hành của công ty mạng xã hội Twenty. Ứng dụng được mô tả là giúp người dùng kết nối trong cuộc sống thực bằng cách cùng lên kế hoạch cho những chuyến đi trong tương lai.

Ngoài ra, Nicola Peltz còn có hai em trai sinh đôi là Zachary và Gregory, hiện 17 tuổi. Theo Town & Country, con trai của tỷ phú Nelson Peltz đang theo đuổi đam mê khúc côn cầu trên băng giống anh trai Brad Peltz.