Nick Kyrgios tranh cãi với trọng tài vì chiếc khăn

Nick Kyrgios bị loại ở vòng một US Open trong trận đấu được chú ý nhiều hơn bởi yếu tố ngoài lề.

Nick Kyrgios trở lại US Open sau một năm vắng mặt vì đại dịch, nhưng để lại những hình ảnh không đẹp trong mắt người hâm mộ. Sáng 31/8 (giờ Hà Nội), tay vợt Australia thi đấu uể oải, thua 3-6, 4-6, 0-6 trước Roberto Bautista Agut sau chưa đầy 2 tiếng.

Kyrgios than phiền khi phải thi đấu lúc 23h (giờ New York), cùng thời tiết nóng ẩm với nhiệt độ 25 độ C và độ ẩm khoảng 70%. Sau đó, tay vợt Australia có những hành động không đẹp khi ném khăn lau mồ hôi xuống sân.

Kyrgios nhiều lần tranh cãi với trọng tài. Ảnh: AP.

Tại US Open, 4 góc sân có các bục để khăn lau cho các VĐV. Họ phải tự xuống lấy, thay vì có người đưa như mọi khi, do quy định hạn chế tiếp xúc. "Tôi không muốn đi lại. Thật là ngu ngốc. Việc của tôi là ra đây thi đấu chứ không phải đi tới đi lui để lấy chiếc khăn", Kyrgios phàn nàn.

Trọng tài Carlos Bernardes nhắc Kyrgios nhặt khăn lên để đúng vị trí ít nhất 2 lần và nói "đây là một phần của trận đấu". Tuy nhiên, tay vợt 26 tuổi đáp trả: "Đó là chiếc khăn của tôi. Tôi có thể đặt ở bất cứ nơi nào tôi thích trên sân đấu. Nó không phải là một phần của trận đấu".

Sau khi thắng 2 set đầu, Bautista Agut đã rời sân trong khoảng 5 phút. Trong lúc chờ đợi, Kyrgios tiếp tục cuộc tranh luận với trọng tài. Lần này, anh chuyển chủ đề sang vấn đề thời gian nghỉ.

"Nhắn tin cho ai đó hay việc nghỉ ngơi 20 phút trong phòng vệ sinh cũng là một phần của trò chơi? Thật ngu ngốc", Kyrgios ám chỉ những gì Stefanos Tsitsipas đã làm khi hạ Andy Murray ở trận trước đó.

Kyrgios nhận cảnh cáo từ trọng tài Bernardes. Anh chơi hời hợt trong set 3, thắng 5 điểm trong 3 game cầm giao và thua trắng 0-6. Đây là set thua trắng thứ hai của Kyrgios tại Grand Slam, sau lần đầu tại Wimbledon.