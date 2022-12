Nick Carter xuất hiện giữa lùm xùm

Nick Carter tham gia biểu diễn cùng Backstreet Boys trước công chúng sau khi bị người hâm mộ cáo buộc cưỡng hiếp.

Nick Carter biểu diễn giữa bê bối cưỡng hiếp. Ảnh: TV Insider.

Theo People, thứ sáu vừa qua (theo giờ địa phương), Nick Carter đã xuất hiện cùng Backstreet Boys trong buổi hòa nhạc iHeartRadio Jingle Ball diễn ra tại Madison Square Garden (Mỹ). Nam ca sĩ cùng các thành viên gồm Kevin Richardson, AJ McLean, Brian Littrell và Howie Dorough xuất hiện trên sân khấu với dresscode trắng.

Trong buổi biểu diễn, Backstreet Boy đã trình diễn các ca khúc thương hiệu của mình là Everybody và I Want It That Way. Để mang tới không khí ấm áp nhân dịp Giáng sinh, các thành viên đã thể hiện bản cover cho ca khúc Last Christmas của Wham!. Bên cạnh đó buổi hòa nhạc còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Dua Lipa, Dove Cameron, Demi Lovato, Lizzo, Charlie Puth và Ava Max.

Nick Carter biểu diễn cùng Backstreet Boy giữa vụ kiện cưỡng hiếp người hâm mộ. Ảnh: People.

Mới đây, Nick Carter bị kiện bởi một người hâm mộ là Shannon Shay Ruth. Theo đó, người phụ nữ cáo buộc Carter đã cưỡng hiếp cô sau một buổi hòa nhạc của Backstreet Boys hồi năm 2001. Ruth cho biết bản thân mắc chứng bệnh tự kỷ và bại não. Người phụ nữ tiết lộ sự việc xảy ra khi cô được mời lên xe buýt lưu diễn của Carter để xin chữ ký. Cô chia sẻ bản thân nhiễm vi rút HPV sau khi bị nam ca sĩ tấn công tình dục.

Ngay lập tức, luật sư Michael Holtz của nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc. Thông tin được vị luật sư gửi tới People cho hay: "Lời buộc tội về một vụ việc được cho là đã xảy ra 20 năm trước không chỉ vô căn cứ về mặt pháp lý mà còn hoàn toàn sai sự thật".

“Thật không may, trong vài năm gần đây, cô Ruth đã bị lôi kéo để đưa ra những cáo buộc sai sự thật về Nick. Những cáo buộc này liên tục thay đổi về cả bản chất qua thời gian. Không ai nên bị lừa bởi chiêu trò gây sự chú ý được dàn dựng bởi một luật sư cơ hội. Tuyên bố trên là hoàn toàn không có cơ sở và chúng tôi chắc chắn tòa cũng sẽ nhận ra điều này”, vị luật sư cho biết.

Năm 2017, Nick Carter từng bị nữ ca sĩ nhạc pop Melissa Schuman buộc tội cưỡng hiếp khi cô mới 18 tuổi. Nam ca sĩ phủ nhận tuyên bố của Schuman, anh tuyên bố mọi chuyện xảy ra đều đã có sự đồng thuận từ cả hai. Các công tố viên tại Los Angeles (Mỹ) đã từ chối vụ kiện vào năm 2018 với lý do thời hạn truy tố không còn hiệu lực.

Theo Variety, vụ việc của nam ca sĩ khiến ABC hủy bỏ chương trình đặc biệt về Giáng sinh của Backstreet Boys mang tên A Very Backstreet Holiday. Chương trình dự kiến ​​phát sóng vào ngày 14/12 tới đây. Nhóm nhạc dự kiến ​​​​sẽ biểu diễn các các khúc nằm trong album thứ 10 mới được phát hành là A Very Backstreet Christmas.