Nhược điểm trên khuôn mặt mỹ nữ Han So Hee

Nữ diễn viên được mệnh danh "tiểu Song Hye Kyo" có nhược điểm mặt lệch và sống mũi thấp.

Han So Hee là một trong những diễn viên trẻ nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong năm 2020. Truyền thông mô tả cô "đổi đời chỉ sau một vai diễn" khi tham gia phim Thế giới hôn nhân.

Trong phim tới ngoài đời, Han So Hee luôn được khen nhan sắc cuốn hút, thần thái sang trọng. Tuy nhiên, theo khán giả Hàn, mỹ nhân sinh năm 1994 vẫn có khuyết điểm trên gương mặt.

Han So Hee có gương mặt không cân đối.

Một kênh chuyên về làm đẹp đã phân tích hình ảnh của Han So Hee và chỉ ra nữ diễn viên có gương mặt lệch. Theo đó, phần mặt bên trái của nữ diễn viên to hơn, cằm hơi bạnh và vuông, gò má cao hơn phía phải. Vì cằm khá dày, ở một số góc chụp, Han So Hee trông như có nọng cằm.

Ngoài ra, kênh phân tích cũng cho rằng sống mũi nữ diễn viên hơi ngắn so với mặt. Điều này có thể nhận thấy khá dễ dàng khi xem ảnh chụp chính diện của Han So Hee.

Bên cạnh đó, sống mũi nữ diễn viên không cao, khi cười sẽ thấp xuống đáng kể. Khi kẻ trục thẳng từ trán xuống cằm, mũi của cô bị lệch.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng mũi lệch trục là khuyết điểm của đa số phụ nữ châu Á. Chấp nhận khuyết điểm và không chỉnh sửa thẩm mỹ, Han So Hee vẫn được khen xinh đẹp với chiếc mũi hơi ngắn và lệch của cô.

Han So Hee sinh năm 1994, khởi nghiệp bằng nghề người mẫu ảnh trên mạng. Sau đó, cô được chọn tham gia một số quảng cáo sản phẩm và đảm nhận vai nữ trong các MV ca nhạc. Tham gia diễn xuất năm 2017, Han So Hee thường chỉ được biết tới với biệt danh "tiểu Song Hye Kyo" nhờ nhan sắc hao hao đàn chị.

Mũi nữ diễn viên khá ngắn và lệch.

Kể từ năm 2017, Han So Hee dần được chú ý khi xuất hiện trong loạt phim Money Flower, Abyss, 100 Days My Prince. Vai tiểu tam Yeo Da Kyung trong Thế giới hôn nhân giúp nữ diễn viên nổi tiếng, trở thành gương mặt được các tạp chí, nhãn hàng ưa chuộng.

Người hâm mộ nhận xét cô đã thể hiện vai diễn Yeo Da Kyung một cách chân thực, có cảm xúc. Khi hợp tác cùng hai tên tuổi thực lực của showbiz Hàn như Kim Hee Ae và Park Hae Joon, cựu người mẫu không quá "khớp" hay "đuối" dù chưa được đào tạo tại các trường điện ảnh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì diễn tiểu tam khá đạt, Han So Hee vẫn bị nhiều người ghét bỏ sau khi kết thúc phim.