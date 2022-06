Những vụ án bí ẩn liên quan đến đôi đũa

Đũa là một vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày nhưng với văn hóa Á Đông, nó lại mang sức mạnh tâm linh bí ẩn, hàm chứa những điều cấm kị truyền miệng suốt bao đời nay.

Lấy cảm hứng từ điều đó, 5 tác giả Mitsuda Shinzo từ Nhật Bản; Je Tau Zi và Chan Ho Kei từ Hong Kong (Trung Quốc); Tiết Tây Ti và Tiêu Tương Thần từ Đài Loan (Trung Quốc) đã cùng nhau bàn về những tục lệ, truyền thuyết dân gian gắn với bùa ngải, ma thuật xoay quanh đôi đũa trong tác phẩm Đũa - Chuyện linh dị.

Trong sách, đôi đũa - vật phẩm bé nhỏ trong đời sống hàng ngày của nhiều quốc gia châu Á - xuất hiện thông qua loạt vụ án liên tiếp trải dài từ quá khứ đến hiện tại.

Những vụ án này có thể bắt đầu từ hàng loạt cái chết bi thảm khó lý giải, hình ảnh oan hồn cô dâu ma bên hồ Tân Nương hay sự xuất hiện bí ẩn của những kẻ mang ấn ký hình cá đỏ.

Tất cả manh mối đều dẫn đến một vật rất mơ hồ: Đôi đũa. Từ đó, những lời đồn thổi về nghi lễ cổ xưa một lần nữa trỗi dậy: Chỉ cần qua 84 ngày tham gia nghi lễ ấy, mọi ước vọng của nhân gian dù ngông cuồng đến đâu cũng có thể trở thành hiện thực.

Nhưng không ai ngờ rằng một khi dấn bước vào nghi lễ kỳ bí ấy tức là họ đã tự trói buộc mình vào lời nguyền truyền kiếp và cái giá phải trả sẽ tột cùng kinh hoàng.

Tác phẩm là sự kết hợp sáng tạo của 5 tác giả độc lập đến từ 3 vùng đất khác nhau. Với đề tài chính là đôi đũa, các nhà văn đã tự do thể hiện mạch truyện theo cách riêng mà vẫn có sự thống nhất chặt chẽ, logic. Trong đó, 3 tác giả đầu tiên xây dựng những tình tiết nền móng và 2 tác giả cuối cùng dựa trên manh mối từ 3 truyện trước để khép lại câu chuyện theo cách diễn giải của mình.

Đũa - Chuyện linh dị thuộc thể loại truyện linh dị hợp tác, xoay quanh tập tục dân gian cổ xưa, thuật phong thủy hoặc những thế lực siêu nhiên đặc trưng trong văn hóa Á Đông.

Ở cuốn sách này, các nhà văn thay phiên nhau viết từng phần câu chuyện và chuyển cho người tiếp theo. Dù nhiều tác giả, họ vẫn có sự nhất quán trong cách xây dựng hệ thống nhân vật, tình tiết để triển khai mạch truyện chặt chẽ.

Sự kết nối của 5 tác giả cũng tương tự chủ đề sách - xoay quanh các nghi lễ ma quái nhằm triệu hồi một thế lực thần bí - và sau đó đi kết một cái kết chung.

Cây bút Tiêu Tương Thần cho rằng những yếu tố bất ngờ nằm ngoài sự mong đợi của cả 5 tác giả chính là điểm hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết hợp tác này. Anh nhận xét: “Như thể có một bàn tay lớn hơn ẩn đằng sau các tác giả, âm thầm thêu dệt truyện. Câu chuyện rời khỏi tay tác giả, khiến tác giả trở thành một phần của câu chuyện. Phải chăng có một thế lực nào lớn hơn đang ở phía sau chúng tôi?”.

Truyện linh dị thường tạo sự tò mò nơi người đọc bởi yếu tố tâm linh kinh dị liên quan đến những vật dụng gần gũi trong đời sống thường ngày hay những câu chuyện truyền miệng, lời đồn đại của bạn bè hoặc đôi khi chỉ đơn giản là những phỏng đoán xung quanh một địa điểm, một vụ án bí ẩn không lời giải.

Khác với dòng truyện nặng tính kinh dị đến từ phương Tây, truyện linh dị Á Đông dễ dàng thu hút độc giả Việt Nam nhờ sự tương cận, gần gũi về văn hóa.

Đọc Đũa - Chuyện linh dị, độc giả không những được trải nghiệm một câu chuyện hấp dẫn, rùng rợn, mà còn có dịp làm quen với dạng thức tiểu thuyết hợp tác.

Tác phẩm là sự kết hợp của 5 nhà văn. Trong đó, Mitsuda Shinzo là tiểu thuyết gia dòng kinh dị kỳ ảo, nổi tiếng với series truyện Tojio Genya và Like a Sinking Water Demon, đoạt giải thưởng Honkaku Mystery Award.

Tiết Tây Ti là tiểu thuyết gia dòng võ thuật, kỳ ảo, nổi tiếng với các tác phẩm tiêu biểu: H.A, Phoenix, Lotus Reborn, đoạt giải thưởng Kadokawa Fiction năm 2013.

Tiêu Tương Thần là tiểu thuyết gia kiêm nhà sản xuất games, tác phẩm đầu tay của anh - Taipei Scrolls - đoạt giải thưởng Kadokawa Fiction năm 2012 và King Car Fantasy Fiction năm 2014.

Je Tau Zi là tiểu thuyết gia trinh thám kiêm nhà sản xuất truyền hình, tác phẩm tiêu biểu The Spirit of the Word của cô từng đoạt giải thưởng Kadokawa Fiction năm 2013.

Còn Chan Ho Kei là tiểu thuyết gia kiêm kỹ sư phần mềm, nhà thiết kế trò chơi và biên tập viên tạp chí truyện tranh. Các tác phẩm tiêu biểu của anh gồm: The Case of Jack and the Beanstalk, The Locked Room of Bluebeard, The Man Who Sold the World (đoạt giải Soji Shimada Mystery năm 2011). Tại Việt Nam, truyện trinh thám Người trong lưới và 13.67 của anh cũng được độc giả nhiệt liệt đón nhận.