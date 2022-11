Những vợ chồng tỷ phú giàu nhất showbiz

Theo South China Morning Post, minh tinh Eternals đồng sáng lập chương trình giao nước trái cây Cooler Cleanse, dịch vụ giao hàng Blend It Yourself và sở hữu hãng mỹ phẩm cao cấp Nuance by Salma Hayek. Dù bận rộn kinh doanh và chăm sóc gia đình, Salma Hayek vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. People xác nhận cô và Demián Bichir thủ vai chính trong bộ phim Without Blood sắp tới. Ảnh: SCMP.