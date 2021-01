Chúc Tết là nét văn hóa đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán của người Việt. Để lời chúc Tết ý nghĩa nhất trong ngày đầu năm, mỗi người cần chọn lời chúc và cách chúc phù hợp.

Tết đến không thể thiếu việc dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Khởi đầu năm mới, người xưa quan niệm những ngày đầu năm diễn ra như thế nào thì cả năm sẽ vận hành như thế ấy. Xuất phát từ quan niệm đó cùng chiêm nghiệm thực tế, mọi người vẫn truyền tai nhau những việc nên và không nên làm khi chúc Tết.

Những điều nên làm

Chúc Tết là truyền thống bao đời nay của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán. Lời chúc gửi trao dịp đầu năm không chỉ cầu mong một năm mới thuận lợi, như ý mà còn mang đến niềm vui, hy vọng cho người nhận. Có ý nghĩa đặc biệt nên cách thức gửi lời chúc cũng được người Việt dành nhiều quan tâm.

Một lời chúc được gửi đi với nụ cười tươi tắn trên môi, cái bắt tay siết chặt hay cái ôm nồng ấm sẽ khiến đối phương cảm nhận được tình cảm chân thành. Với người già hay trẻ nhỏ, lời chúc kèm theo phong bao lì xì đỏ sẽ mang đến nhiều vui vẻ, ngụ ý may mắn, bình an.

Lời chúc Tết nên thể hiện sự chân thành, phù hợp hoàn cảnh.

Không chỉ để ý cách chúc, chọn lời chúc phù hợp với đối phương cũng là việc nên làm dịp Tết, giúp cả người chúc và người được chúc cảm thấy vui vẻ. Với ông bà, cha mẹ nên dành lời chúc về sức khỏe, an khang thịnh vượng; với trẻ em nên chúc tuổi mới chăm ngoan, mau lớn; với bạn bè, đồng nghiệp là bình an, may mắn… Nếu là các mối quan hệ thân tình, những lời chúc cụ thể phù hợp với thứ đối phương mong muốn như năm mới thăng tiến, sớm mua được nhà, lập gia đình, đi du lịch nước ngoài… vừa thể hiện sự sáng tạo, vừa mang đến may mắn trong dịp đầu năm.

Những điều không nên làm

Mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp đầu năm, việc chúc Tết cũng có những kiêng kỵ nhất định nên tránh. Trước tiên, nên tránh chúc Tết quá sớm vào đầu ngày mùng 1, bởi đó thường là thời điểm gia chủ đón người người đến xông đất/xông nhà đầu năm. Trong quan niệm của người Việt, việc xông đất liên quan đến tài vận, may mắn trong cả năm nên nếu bạn chúc Tết sai thời điểm có thể dẫn đến tâm trạng không vui từ cả 2 phía.

Ngoài ra, nên hạn chế chúc những chủ đề gián tiếp gây nên áp lực cho đối phương hoặc về những vấn đề mà đối phương không thích. Chẳng hạn: Không chúc sớm kết hôn với người đang muốn tận hưởng đời độc thân, không chúc sinh con với các cặp vợ chồng trẻ vừa lập gia đình hay đang kế hoạch…

Để lời chúc Tết không trở nên kém vui, bạn cũng nên hạn chế chúc những câu vô thưởng vô phạt, chung chung như “Năm mới, nhiều điều mới”, “Ước gì được nấy” vì ko phải lúc nào ước cũng được. Để đối phương cảm nhận sự chân thành, bạn hãy chúc năm mới gặp nhiều niềm vui và may mắn hơn, vạn sự như ý... Có thể nói, chúc Tết sai người, sai thời điểm, ngữ cảnh sẽ dẫn đến sự vô duyên không nên có trong ngày đầu năm, mà đây cũng là việc mà mỗi người nên tránh.

