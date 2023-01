Những việc nên hoàn thành trước kỳ nghỉ Tết

Còn gì tuyệt vời hơn cảm giác tắt laptop và tận hưởng những ngày nghỉ trước Tết? Đây là khoảng thời gian tuyệt vời cho bạn thư giãn, dành thời gian bên bạn bè và gia đình.

Tuy nhiên, trước khi tạm dừng mọi thứ, hãy dành chút thời gian để chuẩn bị cho công việc sau đợt Tết Nguyên đán. Nhờ đó, chúng ta sẽ thực sự được tận hưởng cơ hội nghỉ ngơi, cũng như không phải quá tất bật khi quay lại guồng lao động.

Dưới đây là một số nhiệm vụ bạn cần cân nhắc hoàn thành sớm, theo The Every Girl.

Ăn mừng những thành tựu

Trong năm vừa qua, bạn có thể đã buồn bã không ít lần khi thất bại hay có kết quả chưa được như ý.

Tuy nhiên, dù năm cũ tồi tệ đến đâu, chúng ta vẫn có những thành công, hoặc khoảnh khắc vui vẻ đáng trân trọng. Do đó, hãy dành cho mình vài lời khen ngợi vì sự nỗ lực xuyên suốt.

Bạn nên lập danh sách mọi điều tích cực đã đến với mình ở năm cũ. Chẳng hạn, 10 nhiệm vụ đã hoàn thành tốt, 5 dự án hợp tác thành công cùng đồng nghiệp, 5 thành tích đáng ăn mừng khi làm việc nhóm…

Đây cũng là cơ hội để bạn đánh giá mức độ thể hiện, cố gắng của mình và xây dựng kế hoạch phù hợp sau kỳ nghỉ Tết.

Bên cạnh đó, đừng quên liệt kê một số dự định liên quan cho tương lai gần. Chẳng hạn, bạn sẽ đề nghị tăng lương, chuyển việc hoặc chuẩn bị thăng chức. Dù là gì chăng nữa, bạn vẫn cần xác định chúng thật cụ thể, nghiêm túc và luôn giữ tâm thế sẵn sàng “vào việc”.

Cập nhật CV

Ngay cả khi không tìm kiếm vị trí mới, cập nhật sơ yếu lý lịch vẫn là điều bạn nên làm trước khi bước sang giai đoạn mới.

Sau một năm, bất kỳ ai cũng có thể đạt được một số thành tựu đáng tự hào. Nếu không nhanh chóng đưa chúng vào hồ sơ, dưới ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ và áp lực công việc sau đó, nhiều khả năng bạn sẽ quên vài thứ quan trọng.

Điều này sẽ gây ra những thiếu sót không đáng có khi chúng ta thực sự cần nhảy việc.

Thay vào đó, hãy chủ động xây dựng hồ sơ lao động theo từng năm. Chắc chắn, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và trở nên tự tin trước quyết định quan trọng.

Xóa bớt thư điện tử

Không có gì tệ hơn là phải xử lý hàng tá email trong ngày đầu quay lại văn phòng sau đợt nghỉ lễ.

Để tránh lãng phí năng lượng và thời gian, hãy tranh thủ đọc và phản hồi chúng trước khi bạn quyết định nghỉ ngơi. Với nhóm email công việc, bạn nên phân loại bằng những tag màu riêng cho dễ nhận diện.

Đồng thời, chúng ta nên tập thói quen xóa hết thư rác, cũng như hủy đăng ký các kênh không còn giá trị với mình nhằm hạn chế tình trạng quá tải thùng email.

Nếu hộp thư có dấu hiệu quá tải, lời khuyên dành cho bạn là mua gói mở rộng từ đơn vị cung cấp, hoặc tạo một tài khoản khác để phục vụ mục đích ngoài công việc. Chúng ta sẽ sớm nhận ra lợi ích của hành động nhỏ này, khi bước vào những đợt cao điểm với hàng chục email gửi đến mỗi ngày.

Sắp xếp thư mục trên máy tính

Sau một năm quay cuồng với công việc, hẳn bạn đã nhiều lần tải tài liệu về máy tính và để chúng ngay trên màn hình chính.

Cách này giúp quá trình chạy deadline diễn ra suôn sẻ hơn, song lại dễ biến giao diện máy thành mớ hỗn độn.

Do đó, bạn nên dành ra một buổi sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp. Nhiều nhân sự văn phòng giàu kinh nghiệm tin rằng desktop chỉ nên có vài ứng dụng cơ bản.

Còn nếu thích sự tối giản, hãy đưa mọi shortcut (lối tắt vào ứng dụng) quan trọng vào thanh công cụ phía cuối màn hình. Nhờ đó, thao tác máy tính sẽ trở nên đơn giản, và bạn sẽ không phải chóng mặt với hàng tá hình ảnh, tài liệu vô nghĩa.

Dọn sạch không gian làm việc

Lần cuối cùng bạn dọn dẹp chỗ làm việc là khi nào? Không đơn thuần là tráng sơ chiếc cốc cà phê với nước hay phủi bụi mặt bàn.

Nếu không thể nhớ lần cuối sắp xếp tệp hồ sơ, lau sạch màn hình máy tính và bàn phím, có lẽ bạn đã “bỏ bê” góc chạy deadline quen thuộc quá lâu.

Hãy bắt tay vào làm sạch khu vực của mình trước khi nghỉ Tết. Bạn nên bắt đầu việc lau sạch bụi bám trên các bề mặt. Sau đó, mọi thứ cần được làm sạch với nước và một chút xà phòng hoặc nước lau chùi chuyên dụng.

Đừng quên quét rác dưới gầm bàn, cũng như làm trống thùng rác mini trước khi ra về. Đồng thời, vài món trang trí nhỏ xinh sẽ giúp bàn làm việc của bạn sáng sủa, có sức sống hơn. Hoàn thành nhiệm vụ này, bạn sẽ được tiếp thêm năng lượng và động lực khi quay lại với hàng tá deadline và KPI của năm mới.

