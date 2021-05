Những việc làm tại nhà, lương cao trong mùa dịch Covid-19

1. Phát triển phần mềm: Theo US News, phát triển phần mềm xếp thứ 2 trong danh sách việc làm tốt nhất năm 2021. Ngoài ra, công việc này xếp hạng 1 trong số những công việc tốt nhất liên quan lĩnh vực công nghệ. Các chuyên gia đánh giá đây là công việc có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, lương cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Đây cũng là lựa chọn việc làm lý tưởng trong mùa dịch vì người làm không phải chịu áp lực về địa điểm làm việc. Họ có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi, miễn là có thể truy cập, sử dụng máy tính. Với mức lương khoảng 107.000 USD /năm, U.S. Bureau of Labor Statistics dự đoán thị trường việc làm sẽ tăng 21.5% trong 10 năm tới. Ảnh: Dreamstime.