Bản vẽ phim Rick and Morty (hơn 1 triệu USD ). Justin Roiland, diễn viên lồng tiếng kiêm tác giả series phim hoạt hình Rick and Morty, đã bán 18 bản phác thảo về bộ phim với giá hơn 1 triệu USD . Bản phác thảo tên The Best I Could Do của Roiland được bán trên sàn NFT Nifty Gateway vào ngày 21/1, trở thành một trong những vật phẩm đắt nhất từng được bán trên website. Trước đó, một bản vẽ của Roiland có tên The First Ever Edition Of Rick And Morty Cryptoart đã được bán với giá 150.000 USD . Ảnh: Nifty Gateway.