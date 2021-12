Những vai phản diện ấn tượng nhất màn ảnh 2021

Văn Vũ (Lương Triều Vỹ) trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Lần đầu chạm ngõ Hollywood không khiến ảnh đế bị lép vế. Trái lại, diễn xuất của tài tử có phần lấn át Shang-chi (Lưu Tư Mộ). Sở hữu những màn chiến đấu võ thuật đẹp mắt cùng nét uy nghiêm, sao gốc Hoa khắc họa trọn vẹn hình ảnh vị thủ lĩnh hơn 1.000 tuổi của tổ chức Thập Luân. Marvel cũng được fan đánh giá cao khi dám thay đổi nguồn gốc nhân vật, xóa bỏ các yếu tố kỳ thị Á Đông trong nguyên tác.