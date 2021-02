Những vai nữ chính phim truyền hình gây tranh cãi

Năm 2019, vai An của Lưu Đê Ly trong Chạy trốn thanh xuân bị phản ứng vì tâm lý lập lờ, tiền hậu bất nhất. Cô được hai người đàn ông theo đuổi - Phi (Huỳnh Anh) và Nam (Mạnh Trường). Ban đầu, An chọn yêu Nam. Song, cô vẫn tỏ ra rung động trước tình cảm của Phi. Khi Phi rời xóm trọ, An cũng thấy nhung nhớ, thỉnh thoảng nghĩ lại những kỷ niệm bên nhau và tủm tỉm cười.